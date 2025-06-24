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В Белом доме подтвердили подготовку к встрече Трампа с Зеленским - Politico

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в среду во время саммита НАТО. Встреча состоится на фоне снижения внимания к российско-украинской войне из-за ближневосточного конфликта.

В Белом доме подтвердили подготовку к встрече Трампа с Зеленским - Politico

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что встреча происходит на фоне того, как внимание к войне россии против Украины отошло на второй план из-за израильско-иранского конфликта.

Накануне саммита было неясно, будет ли Зеленский присутствовать, из-за опасений, что визит не будет стоить его времени без гарантии личного общения с Трампом. Ранее в этом месяце Зеленский вылетел в Канаду на встречу мировых лидеров G7 в надежде на встречу с президентом США, но Трамп покинул саммит раньше

- напоминает СМИ.

Авторы также указывают, что во вторник утром на борту Air Force One, направляясь в Гаагу Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским, хотя на тот момент он этого не подтвердил.

"В последний раз они встречались лицом к лицу в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска. Это была их первая личная встреча после их жаркого февральского разговора в Овальном кабинете", - добавляет издание.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что украинская делегация занимается подготовкой встречи Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Гааге. По его словам, переговоры с американской стороной уже продолжаются.

Мировые лидеры прибыли на ужин к королю Нидерландов: Зеленский и Трамп сидят за разными столами24.06.25, 22:57 • 802 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Белый дом
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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