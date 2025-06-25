Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті НАТО в Гаазі в середу - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч президентів України та США, Володимира Зеленського і Дональда Трампа, запланована на середу близько 14:30 за місцевим часом. Вона відбудеться на полях саміту НАТО в Гаазі, де лідери зроблять короткі заяви.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональда Трампа зустрінуться у середу, підтвердили в офісі українського президента у коментарях ЗМІ, пише УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
"Зустріч Президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа відбудеться в середу на полях саміту НАТО в Гаазі", підтвердило агентству AFP джерело в офісі українського президента.
Очікується, що обидва лідери зроблять короткі заяви перед зустріччю, запланованою приблизно на 14:30 за місцевим часом, повідомило джерело.
Доповнення
Американський президент сказав у літаку, який прямував до Нідерландів, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою.
Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО24.06.25, 17:06 • 4142 перегляди
Раніше Politico вказувало, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО.