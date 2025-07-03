Україна має бути поставлена в найкраще з можливих становище у війні проти рф - Фредеріксен
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність максимальної підтримки України та припинення імпорту російського газу. Вона наголосила на важливості послаблення економіки росії та контролю над її тіньовим флотом.
Україна має отримати максимальну підтримку для оборони та має бути поставлена в найкраще з можливих становище у війні проти росії. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен з нагоди початку головування її країни у Євросоюзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Danmarks Radio.
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За її словами, ЄС має припинити спонсорувати країну-агресора.
Це потрібно зробити, припинивши імпорт російського газу та запровадивши більше санкцій проти росії. Їхню економіку потрібно послабити. І тоді ми матимемо під контролем російський тіньовий флот
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Раніше Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі обговорив з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен розвиток співвиробництва зброї та посилення можливостей української армії.
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