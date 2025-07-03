Україна має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти рф - Фредеріксен

Україна має отримати максимальну підтримку для оборони та має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти росії. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен з нагоди початку головування її країни у Євросоюзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Danmarks Radio.

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За її словами, ЄС має припинити спонсорувати країну-агресора.

Це потрібно зробити, припинивши імпорт російського газу та запровадивши більше санкцій проти росії. Їхню економіку потрібно послабити. І тоді ми матимемо під контролем російський тіньовий флот - сказала прем'єр-міністерка.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі обговорив з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен розвиток співвиробництва зброї та посилення можливостей української армії.

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