Україна має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти рф - Фредеріксен

$41.810.01
49.130.28
ukenru
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
14:02 • 5029 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
13:42 • 15778 перегляди
Зеленський про підписаний документ з США: розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості
Ексклюзив
12:41 • 19432 перегляди
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
10:48 • 33852 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
Ексклюзив
09:27 • 44366 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 80610 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 51802 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 50222 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 39236 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 29099 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
41%
751мм
Популярнi новини
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів3 липня, 05:52 • 76080 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 37623 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план09:55 • 66271 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 57957 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 40180 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”14:09 • 9168 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі13:33 • 14919 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота13:08 • 16126 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення12:45 • 23249 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 40901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 38178 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 52730 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 60284 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 66997 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 121342 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Україна має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти рф - Фредеріксен

Київ • УНН

 • 779 перегляди

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність максимальної підтримки України та припинення імпорту російського газу. Вона наголосила на важливості послаблення економіки росії та контролю над її тіньовим флотом.

Україна має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти рф - Фредеріксен

Україна має отримати максимальну підтримку для оборони та має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти росії. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен з нагоди початку головування її країни у Євросоюзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Danmarks Radio.

Деталі

За її словами, ЄС має припинити спонсорувати країну-агресора.

Це потрібно зробити, припинивши імпорт російського газу та запровадивши більше санкцій проти росії. Їхню економіку потрібно послабити. І тоді ми матимемо під контролем російський тіньовий флот

- сказала прем'єр-міністерка.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі обговорив з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен розвиток співвиробництва зброї та посилення можливостей української армії.

Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії03.07.25, 16:01 • 567 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Метте Фредеріксен
НАТО
Гаага
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9