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Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов

Киев • УНН

 • 315 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Дании Фредериком X. Обсуждались патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и поддержка ветеранов. Зеленский также пригласил датские компании участвовать в проектах протезирования и реабилитации.

Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Короля Дании Фредерика X. Обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов, передает УНН.

Во время аудиенции у Короля Дании Фредерика X обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов. Пригласил датские компании присоединяться к совместным проектам по протезированию и реабилитации

- сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Украине ценят лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации.

Рассчитываем на сильные решения по открытию переговорных кластеров во время датского председательства в Совете ЕС

- добавил Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил Данию и датский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК.

Открытие переговорных кластеров с ЕС и усиление обороноспособности: Зеленский назвал топ-темы визита в Данию03.07.25, 16:01 • 766 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Фредерик Х
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
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