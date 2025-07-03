Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Короля Дании Фредерика X. Обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов, передает УНН.

Во время аудиенции у Короля Дании Фредерика X обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов. Пригласил датские компании присоединяться к совместным проектам по протезированию и реабилитации - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Украине ценят лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации.

Рассчитываем на сильные решения по открытию переговорных кластеров во время датского председательства в Совете ЕС - добавил Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил Данию и датский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК.

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