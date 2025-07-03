Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Дании Фредериком X. Обсуждались патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и поддержка ветеранов. Зеленский также пригласил датские компании участвовать в проектах протезирования и реабилитации.
Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Короля Дании Фредерика X. Обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов, передает УНН.
Во время аудиенции у Короля Дании Фредерика X обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов. Пригласил датские компании присоединяться к совместным проектам по протезированию и реабилитации
Глава государства подчеркнул, что в Украине ценят лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации.
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Кроме того, Президент Украины поблагодарил Данию и датский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК.
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