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Зеленський обговорив з Королем Данії патронат над постраждалими регіонами України та підтримку ветеранів

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком X. Обговорювалися патронат над постраждалими регіонами, співпраця у військовій медицині та підтримка ветеранів. Зеленський також запросив данські компанії долучатися до проєктів протезування та реабілітації.

Зеленський обговорив з Королем Данії патронат над постраждалими регіонами України та підтримку ветеранів

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Данії Фредеріка X. Обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів, передає УНН.

Під час аудієнції в Короля Данії Фредеріка X обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів. Запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації 

- повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Україні цінують лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації.

Розраховуємо на сильні рішення з відкриття переговорних кластерів під час данського головування в Раді ЄС 

- додав Зеленський.

Крім того, Президент України подякував Данії й данському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК.

Відкриття переговорних кластерів з ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський назвав топ-теми візиту до Данії03.07.25, 16:01 • 812 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Фредерік X
Європейський Союз
Данія
Володимир Зеленський
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