Зеленський обговорив з Королем Данії патронат над постраждалими регіонами України та підтримку ветеранів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком X. Обговорювалися патронат над постраждалими регіонами, співпраця у військовій медицині та підтримка ветеранів. Зеленський також запросив данські компанії долучатися до проєктів протезування та реабілітації.
Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Данії Фредеріка X. Обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів, передає УНН.
Під час аудієнції в Короля Данії Фредеріка X обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів. Запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації
Глава держави наголосив, що в Україні цінують лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації.
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Крім того, Президент України подякував Данії й данському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК.
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