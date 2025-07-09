ЄС схвалив санкції проти російських дестабілізаторів Молдови: деталі

Посли країн Європейського Союзу схвалили санкції проти 7 осіб та 3 організацій, звинувачених у дестабілізації ситуації в Молдові. Про це повідомив у соцмережі "Х" журналіст Рікард Юзвяк, передає УНН.

Деталі

Офіційно ці санкції мають вступити в силу вже наступного тижня, заявив журналіст. Також він додав, що окремо будуть схвалені санкції проти осіб, які причетні до ув’язнення російського політика, муніципального депутата красносельского району москви олексія горінова. Його ув’язнили у липні 2022 року за нібито "фейки" про російсько-українську війну, а фактично – за заклики припинити російську військову агресію проти України.

Посли щойно схвалили ці санкції. Має бути офіційно прийнято наступного тижня - написав Юзвяк.

Доповнення

У Молдові проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив про свою участь на виборах до парламенту. Очолити партійний список має Євгенія Гуцул, голова Гагаузії, автономно-територіального утворення на півдні Молдови.

Нагадаємо

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна стикається з гібридною війною з боку росії. Вона додала, що кремль намагається відірвати Молдову від ЄС і обернути її проти України.