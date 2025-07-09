ЕС одобрил санкции против российских дестабилизаторов Молдовы: детали

Послы стран Европейского Союза одобрили санкции против 7 человек и 3 организаций, обвиняемых в дестабилизации ситуации в Молдове. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Рикард Юзвяк, передает УНН.

Детали

Официально эти санкции должны вступить в силу уже на следующей неделе, заявил журналист. Также он добавил, что отдельно будут одобрены санкции против лиц, причастных к заключению российского политика, муниципального депутата красносельского района москвы алексея горинова. Его посадили в июле 2022 года за якобы "фейки" о российско-украинской войне, а фактически – за призывы прекратить российскую военную агрессию против Украины.

Послы только что одобрили эти санкции. Должно быть официально принято на следующей неделе - написал Юзвяк.

Дополнение

В Молдове пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" объявил о своем участии на выборах в парламент. Возглавить партийный список должна Евгения Гуцул, глава Гагаузии, автономно-территориального образования на юге Молдовы.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна сталкивается с гибридной войной со стороны россии. Она добавила, что Кремль пытается оторвать Молдову от ЕС и обернуть ее против Украины.