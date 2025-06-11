росія хоче відірвати Молдову від ЄС і обернути її проти України - Санду

Молдова вже давно стикається з гібридною війною з боку росії - через шантаж, дезінформацію та політичну корупцію. Крім того, кремль намагається відірвати Молдову від ЄС і обернути її проти України. Про це заявила президентка країни Майя Санду на саміті в Одесі, передає УНН.

Молдова знає, що таке гібридна війна, як вона виглядає насправді. Енергетичний шантаж, фальшиві протести, дезінформація, організована злочинність, що личкується під політичні партії. Отже, ми маємо підтримати порядок запобігання гібридним загрозам тут в Одесі. Ми це розглядаємо як частину нашої оборони

Вона закликала до регіональної співпраці у сфері кібербезпеки та енергетики, аби зупинити незаконні потоки грошей, посилити енергетичне співробітництво та кібербезпеку. Санду також прямо назвала росію джерелом загроз безпеці регіону.

росія хоче відділити Молдову від Європейського Союзу і навіть обернути її проти України. Ми не можемо того допустити. Молдові далі разом з вами, тому що ми розуміємо, що стоїть на кону українська безпека та молдовська безпека