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росія хоче відірвати Молдову від ЄС і обернути її проти України - Санду

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Президентка Молдови заявила, що країна стикається з гібридною війною з боку росії. Санду закликала до регіональної співпраці для протидії загрозам безпеці.

росія хоче відірвати Молдову від ЄС і обернути її проти України - Санду

Молдова вже давно стикається з гібридною війною з боку росії - через шантаж, дезінформацію та політичну корупцію. Крім того, кремль намагається відірвати Молдову від ЄС і обернути її проти України. Про це заявила президентка країни Майя Санду на саміті в Одесі, передає УНН.

Молдова знає, що таке гібридна війна, як вона виглядає насправді. Енергетичний шантаж, фальшиві протести, дезінформація, організована злочинність, що личкується під політичні партії. Отже, ми маємо підтримати порядок запобігання гібридним загрозам тут в Одесі. Ми це розглядаємо як частину нашої оборони 

- заявила Санду.

Вона закликала до регіональної співпраці у сфері кібербезпеки та енергетики, аби зупинити незаконні потоки грошей, посилити енергетичне співробітництво та кібербезпеку. Санду також прямо назвала росію джерелом загроз безпеці регіону.

росія хоче відділити Молдову від Європейського Союзу і навіть обернути її проти України. Ми не можемо того допустити. Молдові далі разом з вами, тому що ми розуміємо, що стоїть на кону українська безпека та молдовська безпека 

- підкреслила президентка Молдови.

Санду нагадала про підтримку, яку Молдова вже надала Україні. Зокрема це навчання розмінувальників, прихисток понад 100 тисяч біженців, транзит продукції та енергетичних потоків тощо.

Ми відбудовуємо дороги, залізницю, щоб вони стали запорукою відбудови від війни 

- додала Санду і запевнила, що Молдова буде надавати ще більшу підтримку.

росія планує захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією - Зеленський11.06.25, 19:45 • 958 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Мая Санду
Європейський Союз
Україна
Молдова
Одеса
Tesla
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