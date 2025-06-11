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россия хочет оторвать Молдову от ЕС и повернуть ее против Украины - Санду

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Молдовы заявила, что страна сталкивается с гибридной войной со стороны россии. Санду призвала к региональному сотрудничеству для противодействия угрозам безопасности.

россия хочет оторвать Молдову от ЕС и повернуть ее против Украины - Санду

Молдова уже давно сталкивается с гибридной войной со стороны россии - через шантаж, дезинформацию и политическую коррупцию. Кроме того, кремль пытается оторвать Молдову от ЕС и обратить ее против Украины. Об этом заявила президент страны Майя Санду на саммите в Одессе, передает УНН.

Молдова знает, что такое гибридная война, как она выглядит на самом деле. Энергетический шантаж, фальшивые протесты, дезинформация, организованная преступность, притворяющаяся политическими партиями. Итак, мы должны поддержать порядок предотвращения гибридных угроз здесь в Одессе. Мы это рассматриваем как часть нашей обороны 

- заявила Санду.

Она призвала к региональному сотрудничеству в сфере кибербезопасности и энергетики, чтобы остановить незаконные потоки денег, усилить энергетическое сотрудничество и кибербезопасность. Санду также прямо назвала россию источником угроз безопасности региона.

россия хочет отделить Молдову от Европейского Союза и даже обратить ее против Украины. Мы не можем этого допустить. Молдове дальше вместе с вами, потому что мы понимаем, что стоит на кону украинская безопасность и молдовская безопасность 

- подчеркнула президент Молдовы.

Санду напомнила о поддержке, которую Молдова уже оказала Украине. В частности, это обучение разминировщиков, приют более 100 тысяч беженцев, транзит продукции и энергетических потоков и тому подобное.

Мы восстанавливаем дороги, железную дорогу, чтобы они стали залогом восстановления от войны 

- добавила Санду и заверила, что Молдова будет оказывать еще большую поддержку.

россия планирует захватить Одессу и выйти к границе с Молдавией и Румынией - Зеленский11.06.25, 19:45 • 752 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Майя Санду
Европейский Союз
Украина
Молдова
Одесса
Tesla
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