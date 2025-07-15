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Противодействие влиянию РФ на Кишинев: в ЕС одобрены санкции против прокремлевских организаций в Молдове

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет санкций против прокремлевских лиц и организаций, обвиняемых в дестабилизации Молдовы. Это произошло после заявлений СВР РФ о якобы подготовке Молдовы к конфликту с Россией.

Противодействие влиянию РФ на Кишинев: в ЕС одобрены санкции против прокремлевских организаций в Молдове

Пока Россия пытается контролировать сознание молдаван и избирательные процессы в стране, в ЕС, похоже, дали "зеленый свет" на санкции против прокремлевских организаций, ранее обвиненных в дестабилизации Молдовы.

Передает УНН со ссылкой на страницу Rikard Jozwiak в сети Х и DW.

Детали

Сегодня министры иностранных дел ЕС встретились, чтобы одобрить новый пакет санкций против агентов Москвы, действующих в Молдове.

Это произошло всего через день после того, как служба внешней разведки России (СВР) официально обнародовала информацию о том, что НАТО якобы "активно готовит Молдову" к использованию в "вооруженном конфликте" с Россией. 

Якобы превращение Молдовы в "военный театр" уже принято в Брюсселе. В этом же контексте речь идет о модернизации аэропорта "Мазкулешты", - это все, как объявило СВР, "для быстрой переброски войск НАТО" к границам России. И проекты строительства железной дороги европейской колеи, и увеличение пропускной способности молдавских мостов в Молдове, по данным Москвы, для этой же цели. 

Как сообщил европейский редактор RFE/RL Рикард Юзвяк, сегодня:

Министры иностранных дел только что одобрили очередную партию санкций, направленных против пророссийских политиков и организаций в Молдове

- заявил он сегодня. 

Ранее Юзвяк уже сообщал:

Завтра европейские послы дадут зеленый свет на санкции против 7 человек и 3 организаций, обвиненных в дестабилизации Молдовы. Отдельно они также одобрят санкции против 7 человек, ответственных за заключение Алексея Горинова.

- информировал редактор RFE/RL.

Справка

Горинова заключили в июле 2022 года за якобы "фейки" о российско-украинской войне, а фактически – за призывы прекратить российскую военную агрессию против Украины.

Кремль пытается развивать влияние на Молдову

Используя тактику запугивания, в РФ периодически угрожают Молдове, впрочем Майя Санду победила на президентских выборах, и пока что страна продолжает свой европейский путь.

28 сентября 2025 года состоятся важнейшие парламентские выборы в истории Республики Молдова. Результаты этих выборов будут определять, вступит ли Молдова в ЕС в 2030 году, или обратится к России. 

- пишет DW.

И сейчас Кремль выдвигает новые угрозы, отмечает автор статьи в Deutsche Welle.

Россия хочет, чтобы молдаване голосовали за пророссийские партии из страха .. Также Москва планирует беспрецедентные атаки и в Молдове, путем мошенничества и коррупции создавая электоральный результат, который бы ее устраивал Кремль. 

- говорится в материале Deutsche Welle.

Напомним

УНН сообщал, что ЕС одобрил санкции против 7 человек и 3 организаций, обвиненных в дестабилизации ситуации в Молдове. Официально санкции вступят в силу на следующей неделе.

В Молдове пророссийский блок Илана Шора готовится к выборам, обещая сменить власть06.07.25, 19:47 • 2894 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Немецкая волна
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Молдова
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