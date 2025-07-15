Противодействие влиянию РФ на Кишинев: в ЕС одобрены санкции против прокремлевских организаций в Молдове
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет санкций против прокремлевских лиц и организаций, обвиняемых в дестабилизации Молдовы. Это произошло после заявлений СВР РФ о якобы подготовке Молдовы к конфликту с Россией.
Пока Россия пытается контролировать сознание молдаван и избирательные процессы в стране, в ЕС, похоже, дали "зеленый свет" на санкции против прокремлевских организаций, ранее обвиненных в дестабилизации Молдовы.
Передает УНН со ссылкой на страницу Rikard Jozwiak в сети Х и DW.
Детали
Сегодня министры иностранных дел ЕС встретились, чтобы одобрить новый пакет санкций против агентов Москвы, действующих в Молдове.
Это произошло всего через день после того, как служба внешней разведки России (СВР) официально обнародовала информацию о том, что НАТО якобы "активно готовит Молдову" к использованию в "вооруженном конфликте" с Россией.
Якобы превращение Молдовы в "военный театр" уже принято в Брюсселе. В этом же контексте речь идет о модернизации аэропорта "Мазкулешты", - это все, как объявило СВР, "для быстрой переброски войск НАТО" к границам России. И проекты строительства железной дороги европейской колеи, и увеличение пропускной способности молдавских мостов в Молдове, по данным Москвы, для этой же цели.
Как сообщил европейский редактор RFE/RL Рикард Юзвяк, сегодня:
Министры иностранных дел только что одобрили очередную партию санкций, направленных против пророссийских политиков и организаций в Молдове
Ранее Юзвяк уже сообщал:
Завтра европейские послы дадут зеленый свет на санкции против 7 человек и 3 организаций, обвиненных в дестабилизации Молдовы. Отдельно они также одобрят санкции против 7 человек, ответственных за заключение Алексея Горинова.
Справка
Горинова заключили в июле 2022 года за якобы "фейки" о российско-украинской войне, а фактически – за призывы прекратить российскую военную агрессию против Украины.
Кремль пытается развивать влияние на Молдову
Используя тактику запугивания, в РФ периодически угрожают Молдове, впрочем Майя Санду победила на президентских выборах, и пока что страна продолжает свой европейский путь.
28 сентября 2025 года состоятся важнейшие парламентские выборы в истории Республики Молдова. Результаты этих выборов будут определять, вступит ли Молдова в ЕС в 2030 году, или обратится к России.
И сейчас Кремль выдвигает новые угрозы, отмечает автор статьи в Deutsche Welle.
Россия хочет, чтобы молдаване голосовали за пророссийские партии из страха .. Также Москва планирует беспрецедентные атаки и в Молдове, путем мошенничества и коррупции создавая электоральный результат, который бы ее устраивал Кремль.
Напомним
УНН сообщал, что ЕС одобрил санкции против 7 человек и 3 организаций, обвиненных в дестабилизации ситуации в Молдове. Официально санкции вступят в силу на следующей неделе.
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