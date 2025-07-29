Молдова созывает Совет нацбезопасности из-за внешнего вмешательства в выборы

$41.800.02
48.700.28
ukenru
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
20:14 • 3708 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
19:02 • 11316 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
17:22 • 25657 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 36438 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 60052 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 133369 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 56431 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 69675 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 180097 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 66181 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
94%
743мм
Популярные новости
беларусь ускоряет производство беспилотников и электроники двойного назначения - СВР29 июля, 12:13 • 3454 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 102442 просмотра
Оззи Осборна похоронят в родном Бирмингеме 30 июля29 июля, 13:14 • 3618 просмотра
В 118-й ОМБр ответили, чувствуют ли давление РФ на Запорожье29 июля, 13:37 • 10759 просмотра
Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - Politico15:51 • 18873 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 102521 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 133361 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 180092 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 229902 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 191358 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Северная Корея
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 135888 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 187842 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 122331 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 117493 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 110057 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервис)
Серия Airbus A320

Молдова созывает Совет нацбезопасности из-за внешнего вмешательства в выборы

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду инициирует заседание Высшего совета по нацбезопасности. Будет обсуждаться иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы.

Молдова созывает Совет нацбезопасности из-за внешнего вмешательства в выборы

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы обсудить вопросы иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.md.

Детали

Отмечается, что Совет безопасности обсудит "борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс".

После заседания в 10.00 Санду проведет пресс-конференцию

- говорится в сообщении.

Добавим, что ранее в сентябре президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван, особенно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Напомним

Министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет санкций против прокремлевских лиц и организаций, обвиняемых в дестабилизации Молдовы. Это произошло после заявлений СВР РФ о якобы подготовке Молдовы к конфликту с Россией.

Сибига анонсировал министерскую встречу Украина-Молдова-Румыния19.07.25, 11:08 • 4605 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Майя Санду
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9