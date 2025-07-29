Молдова созывает Совет нацбезопасности из-за внешнего вмешательства в выборы

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы обсудить вопросы иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.md.

Детали

Отмечается, что Совет безопасности обсудит "борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс".

После заседания в 10.00 Санду проведет пресс-конференцию - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее в сентябре президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван, особенно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Напомним

Министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет санкций против прокремлевских лиц и организаций, обвиняемых в дестабилизации Молдовы. Это произошло после заявлений СВР РФ о якобы подготовке Молдовы к конфликту с Россией.

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