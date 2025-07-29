Молдова созывает Совет нацбезопасности из-за внешнего вмешательства в выборы
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду инициирует заседание Высшего совета по нацбезопасности. Будет обсуждаться иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы.
Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы обсудить вопросы иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.md.
Детали
Отмечается, что Совет безопасности обсудит "борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс".
После заседания в 10.00 Санду проведет пресс-конференцию
Добавим, что ранее в сентябре президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван, особенно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.
Напомним
Министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет санкций против прокремлевских лиц и организаций, обвиняемых в дестабилизации Молдовы. Это произошло после заявлений СВР РФ о якобы подготовке Молдовы к конфликту с Россией.
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