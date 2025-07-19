Сибига анонсировал министерскую встречу Украина-Молдова-Румыния

Украина, Молдова и Румыния проведут трехстороннюю министерскую встречу, сообщил в субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Я разговаривал с (министром иностранных дел Молдовы) Михаем Попшоем, чтобы подтвердить крепкое партнерство между Украиной и Молдовой. Мы обсудили предстоящую трехстороннюю встречу министров в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Мы также скоординировали усилия по содействию транзиту граждан Украины, возвращающихся домой - написал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул: "Молдова может рассчитывать на то, что Украина будет хорошим соседом и надежным партнером". "Вместе мы строим мирное и процветающее будущее для наших народов в ЕС", - отметил министр.

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