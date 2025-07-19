Сибига анонсировал министерскую встречу Украина-Молдова-Румыния
Киев • УНН
Украина, Молдова и Румыния проведут трехстороннюю министерскую встречу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил это с молдавским коллегой Михаем Попшоем, подтвердив партнерство и координацию усилий по транзиту украинских граждан.
Украина, Молдова и Румыния проведут трехстороннюю министерскую встречу, сообщил в субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.
Я разговаривал с (министром иностранных дел Молдовы) Михаем Попшоем, чтобы подтвердить крепкое партнерство между Украиной и Молдовой. Мы обсудили предстоящую трехстороннюю встречу министров в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Мы также скоординировали усилия по содействию транзиту граждан Украины, возвращающихся домой
Глава МИД Украины подчеркнул: "Молдова может рассчитывать на то, что Украина будет хорошим соседом и надежным партнером". "Вместе мы строим мирное и процветающее будущее для наших народов в ЕС", - отметил министр.
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