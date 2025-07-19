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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига анонсировал министерскую встречу Украина-Молдова-Румыния

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Украина, Молдова и Румыния проведут трехстороннюю министерскую встречу. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил это с молдавским коллегой Михаем Попшоем, подтвердив партнерство и координацию усилий по транзиту украинских граждан.

Сибига анонсировал министерскую встречу Украина-Молдова-Румыния

Украина, Молдова и Румыния проведут трехстороннюю министерскую встречу, сообщил в субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Я разговаривал с (министром иностранных дел Молдовы) Михаем Попшоем, чтобы подтвердить крепкое партнерство между Украиной и Молдовой. Мы обсудили предстоящую трехстороннюю встречу министров в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Мы также скоординировали усилия по содействию транзиту граждан Украины, возвращающихся домой

- написал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул: "Молдова может рассчитывать на то, что Украина будет хорошим соседом и надежным партнером". "Вместе мы строим мирное и процветающее будущее для наших народов в ЕС", - отметил министр.

Молдова готова помочь Украине в развитии логистических линий - Санду10.07.25, 15:24 • 2297 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Румыния
Украина
Молдова
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