Молдова готова помочь Украине в развитии логистических линий - Санду

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что ее страна готова помочь Украине в разработке логистических линий связи с Молдовой и Румынией. Об этом она заявила во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Молдова готова работать над восстановлением Украины. Для украинского юга мы готовы предоставить коридоры. Для Одессы, для Запорожья, для Николаева. Мы также готовы к тому, чтобы обеспечить структуру, инфраструктуру и разработать линии логистической связи Украины с Молдовой и Румынией - сообщила Санду.

Она подчеркнула, что Молдова сильно зависит от энергетической безопасности Украины.

Молдова также зависит от энергетической безопасности Украины. В этом мы также партнеры. И мы обращаемся к европейским партнерам – помогите нам. Эта инвестиция для всех нас очень важна - заявила Санду.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что восстановление Украины зависит от ее победы в войне, что означает территориальную целостность и устойчивый мир. Он отметил, что победа Украины является вопросом безопасности для всей Европы и возвращения людей в страну.