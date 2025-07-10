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Молдова готова допомогти Україні в розбудові логістичних ліній - Санду

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду заявила про готовність її країни допомогти Україні у розробці логістичних ліній зв’язку з Молдовою та Румунією. Це стосується коридорів для Одеси, Запоріжжя та Миколаєва, а також забезпечення інфраструктури.

Молдова готова допомогти Україні в розбудові логістичних ліній - Санду

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що її країна готова допомогти Україні у розробці логістичних ліній зв’язку з Молдовою і Румунією. Про це вона заявила під час виступу на Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

Деталі

Молдова готова працювати над відновленням України. Для українського півдня ми готові надати коридори. Для Одеси, для Запоріжжя, для Миколаєва. Ми також готові до того, щоб забезпечити структуру, інфраструктуру та розробити лінії логістичного зв’язку України з Молдовою та Румунією

- повідомила Санду.

Вона наголосила, що Молдова сильно залежить від енергетичної безпеки України.

Молдова також залежить від енергетичної безпеки України. В цьому ми також партнери. І ми звертаємося до європейських партнерів – допоможіть нам. Це інвестиція для всіх нас дуже важлива

- заявила Санду.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що відбудова України залежить від її перемоги у війні, що означає територіальну цілісність та стійкий мир. Він зазначив, що перемога України є питанням безпеки для всієї Європи та повернення людей до країни.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Дональд Туск
Румунія
Україна
Молдова
Запоріжжя
Миколаїв
Одеса
Польща
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