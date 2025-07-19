Сибіга анонсував міністерську зустріч Україна-Молдова-Румунія
Київ • УНН
Україна, Молдова та Румунія проведуть тристоронню міністерську зустріч. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив це з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, підтвердивши партнерство та координацію зусиль щодо транзиту українських громадян.
Україна, Молдова та Румунія проведуть тристоронню міністерську зустріч, повідомив у суботу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.
Я розмовляв з (міністром закордонних справ Молдови) Міхаєм Попшоєм, щоб підтвердити міцне партнерство між Україною та Молдовою. Ми обговорили майбутню тристоронню зустріч міністрів у трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Ми також скоординували зусилля щодо сприяння транзиту громадян України, які повертаються додому
Голова МЗС України наголосив: "Молдова може розраховувати на те, що Україна буде добрим сусідом та надійним партнером". "Разом ми будуємо мирне та процвітаюче майбутнє для наших народів у ЄС", - зазначив міністр.
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