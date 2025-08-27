Потужний сигнал путіну: Мерц, Макрон та Туск відвідають Молдову перед виборами

Лідери Франції, Німеччини та Польщі відвідають Молдову, щоб підтримати проєвропейський табір президентки країни Маї Санду напередодні вирішальних парламентських виборів, які заплановано на 28 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Візит президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска цього тижня покликаний допомогти Молдові на шляху до членства в ЄС та нагадати виборцям про те, що існує альтернатива росії.

Це не просто візит, а прямий зв'язок між Європою та молдавським народом. Ніколи більше жоден з наших союзників не залишиться на самоті перед російською агресією - зазначив представник правлячої партії Німеччини ХДС з питань зовнішньої політики Юрген Хардт.

Мерц, Макрон і Туск дадуть зрозуміти виборцям, що майбутнє їхньої країни пов'язано з ЄС. За словами депутата Європарламенту від Румунії Зігфріда Мурешана, їхній візит є потужним сигналом для кремля про те, що Молдова не самотня.

За прогнозом колишнього віцепрем'єр-міністра Молдови Ніку Попеску, за нормальних обставин нинішня виборча кампанія має бути сприятливою для чинної влади. Але він попередив, що мають місце гібридні атаки з боку росії, яка ввозить контрабандою в країну мільйони готівки, щоб підкупити голоси у великих масштабах.

Попеску також пояснив, що європейські країни мають свої причини для занепокоєння результатом виборів у Молдові.

Якщо росія досягне успіху в Україні та Молдові, це створить пряму військову загрозу таким країнам, як Румунія та Польща. Люди розуміють, наскільки високі ставки. Саме тому ми подаємо цей сигнал про те, що Молдова є важливою - наголосив він.

Нагадаємо

Раніше президентка Молдови Мая Санду попередила, що росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори, інвестуючи у низку політичних проєктів. За її словами, кремль спробує провести своїх людей до наступного парламенту.