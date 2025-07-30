росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду
Київ • УНН
Президентка Молдови Мая Санду заявила про безпрецедентне втручання росії у майбутні парламентські вибори. Кремль фінансує політичні проєкти та планує підкуп виборців, дезінформацію, кібератаки та залучення церкви.
росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, які заплановані на вересень. кремль інвестує у низку політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту, заявила президент країни Мая Санду після засідання Вищої безпекової ради, повідомляє NewsMaker, пише УНН.
Деталі
Санду повідомила, що російський уряд збирається фінансувати кілька політичних проєктів у Молдові, щоб провести своїх людей до наступного парламенту. За її словами, всі ці проекти координуються з одного центру та значною мірою фінансуються через схеми проросійського політика і бізнесмена Ілана Шора.
Санду зазначила, що серед усього іншого, планується підкуп виборців та незаконне зовнішнє фінансування.
Лише через криптовалюту планується спрямувати близько 100 мільйонів євро. Поліція діє рішуче - вже накладено приблизно 25 тисяч штрафів, до бюджету надійшло майже 15 мільйонів леїв
Окрім того, планується кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону. Зокрема, має бути організовано проплачені протести.
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Також проросійськими силами мають бути здійснені наступні дії:
- кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів, а також на інші об'єкти критичної інфраструктури;
- використання церкви на користь іноземної держави;
- залучення так званих лідерів думок та онлайн-інфлюєнсерів як посередників для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни;
- залучення організованої злочинності до дій з дестабілізації;
- саботаж голосування у діаспорі;
- гібридна дія на виборців з АТО Гагаузія та Придністровського регіону;
- онлайн-мобілізація та радикалізація через пропаганду екстремізму та ненависті в суспільстві.
Це не повинно нас лякати, це має нас мобілізувати. Втручання росії має серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне - може драматично підірвати суверенітет країни та наше європейське майбутнє
Вона додала, що державні установи знають, що робити. Санду наголосила, що у найближчий період вони мають діяти більш скоординовано, професійно та єдиною командою, щоб захистити національні інтереси.
Попереду складний період, дорогі громадяни. Але наше майбутнє залежить лише від нас
Доповнення
Президентка Молдови Мая Санду ініціювала засідання Вищої ради з нацбезпеки. Обговорюватимуть іноземне втручання у майбутні парламентські вибори.