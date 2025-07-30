росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду

росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, які заплановані на вересень. кремль інвестує у низку політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту, заявила президент країни Мая Санду після засідання Вищої безпекової ради, повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Санду повідомила, що російський уряд збирається фінансувати кілька політичних проєктів у Молдові, щоб провести своїх людей до наступного парламенту. За її словами, всі ці проекти координуються з одного центру та значною мірою фінансуються через схеми проросійського політика і бізнесмена Ілана Шора.

Санду зазначила, що серед усього іншого, планується підкуп виборців та незаконне зовнішнє фінансування.

Лише через криптовалюту планується спрямувати близько 100 мільйонів євро. Поліція діє рішуче - вже накладено приблизно 25 тисяч штрафів, до бюджету надійшло майже 15 мільйонів леїв

Окрім того, планується кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону. Зокрема, має бути організовано проплачені протести.

Молдова готова допомогти Україні в розбудові логістичних ліній - Санду

Також проросійськими силами мають бути здійснені наступні дії:

Це не повинно нас лякати, це має нас мобілізувати. Втручання росії має серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне - може драматично підірвати суверенітет країни та наше європейське майбутнє

Вона додала, що державні установи знають, що робити. Санду наголосила, що у найближчий період вони мають діяти більш скоординовано, професійно та єдиною командою, щоб захистити національні інтереси.

Попереду складний період, дорогі громадяни. Але наше майбутнє залежить лише від нас