россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду заявила о беспрецедентном вмешательстве россии в предстоящие парламентские выборы. Кремль финансирует политические проекты и планирует подкуп избирателей, дезинформацию, кибератаки и привлечение церкви.
россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь. кремль инвестирует в ряд политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент, заявила президент страны Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности, сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Санду сообщила, что российское правительство собирается финансировать несколько политических проектов в Молдове, чтобы провести своих людей в следующий парламент. По ее словам, все эти проекты координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через схемы пророссийского политика и бизнесмена Илана Шора.
Санду отметила, что среди прочего, планируется подкуп избирателей и незаконное внешнее финансирование.
Только через криптовалюту планируется направить около 100 миллионов евро. Полиция действует решительно - уже наложено примерно 25 тысяч штрафов, в бюджет поступило почти 15 миллионов леев
Кроме того, планируются кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа. В частности, должны быть организованы проплаченные протесты.
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Также пророссийскими силами должны быть осуществлены следующие действия:
- кибератаки на цифровую инфраструктуру, связанную с проведением выборов, а также на другие объекты критической инфраструктуры;
- использование церкви в пользу иностранного государства;
- привлечение так называемых лидеров мнений и онлайн-инфлюенсеров в качестве посредников для распространения сообщений, направленных против европейского курса страны;
- привлечение организованной преступности к действиям по дестабилизации;
- саботаж голосования в диаспоре;
- гибридное воздействие на избирателей из АТО Гагаузия и Приднестровского региона;
- онлайн-мобилизация и радикализация через пропаганду экстремизма и ненависти в обществе.
Это не должно нас пугать, это должно нас мобилизовать. Вмешательство россии имеет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное - может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее
Она добавила, что государственные учреждения знают, что делать. Санду подчеркнула, что в ближайший период они должны действовать более скоординировано, профессионально и единой командой, чтобы защитить национальные интересы.
Впереди сложный период, дорогие граждане. Но наше будущее зависит только от нас
Дополнение
Президент Молдовы Майя Санду инициировала заседание Высшего совета по нацбезопасности. Обсуждаться будет иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы.