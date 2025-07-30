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Нью-Йорк Таймс

россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду

Киев • УНН

 • 2582 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду заявила о беспрецедентном вмешательстве россии в предстоящие парламентские выборы. Кремль финансирует политические проекты и планирует подкуп избирателей, дезинформацию, кибератаки и привлечение церкви.

россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду

россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь. кремль инвестирует в ряд политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент, заявила президент страны Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности, сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Санду сообщила, что российское правительство собирается финансировать несколько политических проектов в Молдове, чтобы провести своих людей в следующий парламент. По ее словам, все эти проекты координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через схемы пророссийского политика и бизнесмена Илана Шора.

Санду отметила, что среди прочего, планируется подкуп избирателей и незаконное внешнее финансирование.

Только через криптовалюту планируется направить около 100 миллионов евро. Полиция действует решительно - уже наложено примерно 25 тысяч штрафов, в бюджет поступило почти 15 миллионов леев

- сообщила Санду.

Кроме того, планируются кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа. В частности, должны быть организованы проплаченные протесты.

Молдова готова помочь Украине в развитии логистических линий - Санду10.07.2025, 15:24 • 2480 просмотров

Также пророссийскими силами должны быть осуществлены следующие действия:

  • кибератаки на цифровую инфраструктуру, связанную с проведением выборов, а также на другие объекты критической инфраструктуры;
    • использование церкви в пользу иностранного государства;
      • привлечение так называемых лидеров мнений и онлайн-инфлюенсеров в качестве посредников для распространения сообщений, направленных против европейского курса страны;
        • привлечение организованной преступности к действиям по дестабилизации;
          • саботаж голосования в диаспоре;
            • гибридное воздействие на избирателей из АТО Гагаузия и Приднестровского региона;
              • онлайн-мобилизация и радикализация через пропаганду экстремизма и ненависти в обществе.

                Это не должно нас пугать, это должно нас мобилизовать. Вмешательство россии имеет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное - может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее

                - подчеркнула Санду.

                Она добавила, что государственные учреждения знают, что делать. Санду подчеркнула, что в ближайший период они должны действовать более скоординировано, профессионально и единой командой, чтобы защитить национальные интересы.

                Впереди сложный период, дорогие граждане. Но наше будущее зависит только от нас

                - подчеркнула президент.

                Дополнение

                Президент Молдовы Майя Санду инициировала заседание Высшего совета по нацбезопасности. Обсуждаться будет иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы.

                Павел Зинченко

                политикаНовости Мира
                Майя Санду
                Илан Шор
                Молдова