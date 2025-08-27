$41.400.03
48.270.21
07:59
Мощный сигнал Путину: Мерц, Макрон и Туск посетят Молдову перед выборами

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Президент Франции, канцлер Германии и премьер Польши посетят Молдову. Их визит призван поддержать проевропейский курс страны и напомнить об альтернативе россии.

Мощный сигнал Путину: Мерц, Макрон и Туск посетят Молдову перед выборами

Лидеры Франции, Германии и Польши посетят Молдову, чтобы поддержать проевропейский лагерь президента страны Майи Санду накануне решающих парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска на этой неделе призван помочь Молдове на пути к членству в ЕС и напомнить избирателям о том, что существует альтернатива россии.

Это не просто визит, а прямая связь между Европой и молдавским народом. Никогда больше ни один из наших союзников не останется в одиночестве перед российской агрессией

- отметил представитель правящей партии Германии ХДС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

Мерц, Макрон и Туск дадут понять избирателям, что будущее их страны связано с ЕС. По словам депутата Европарламента от Румынии Зигфрида Мурешана, их визит является мощным сигналом для Кремля о том, что Молдова не одинока.

По прогнозу бывшего вице-премьер-министра Молдовы Нику Попеску, при нормальных обстоятельствах нынешняя избирательная кампания должна быть благоприятной для действующей власти. Но он предупредил, что имеют место гибридные атаки со стороны россии, которая ввозит контрабандой в страну миллионы наличных, чтобы подкупить голоса в больших масштабах.

Попеску также объяснил, что европейские страны имеют свои причины для беспокойства результатом выборов в Молдове.

Если россия добьется успеха в Украине и Молдове, это создаст прямую военную угрозу таким странам, как Румыния и Польша. Люди понимают, насколько высоки ставки. Именно поэтому мы подаем этот сигнал о том, что Молдова важна

- подчеркнул он.

Напомним

Ранее президент Молдовы Майя Санду предупредила, что россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы, инвестируя в ряд политических проектов. По ее словам, Кремль попытается провести своих людей в следующий парламент.

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
ХДС/ХСС
Христианско-демократический союз Германии
Европейский парламент
Майя Санду
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия
KAB-1500L
Дональд Туск
Румыния
Украина
Молдова
Польша