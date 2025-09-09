Выживание Молдовы зависит от вступления в Европейский Союз - президент Санду

Молдова не выдержит российского давления, если не присоединится к Европейскому Союзу. Об этом заявила президент страны Майя Санду в выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге, предупредив, что кремль ведет против Кишинева "безграничную гибридную войну". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Наш европейский путь - это не просто вопрос ценностей, это вопрос выживания. Кремль развернул против нас весь свой арсенал гибридных атак. Мы сталкиваемся с безграничной гибридной войной масштабов, невиданных до полномасштабного вторжения в Украину - подчеркнула Санду, назвав россию "самой большой угрозой для Молдовы".

По словам президента, Москва применяет дезинформационные кампании, кибератаки и манипуляции выборами, чтобы ослабить страну с населением всего 2,4 миллиона, которая имеет более 1200 километров общей границы с Украиной. Санду убеждена, что главная цель кремля - "захватить Молдову через избирательную урну, использовать нас против Украины и превратить в стартовую площадку для атак на ЕС".

28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы. Санду прогнозирует, что россия приложит максимум усилий, чтобы повлиять на их результаты. Прошлогоднее голосование по евроинтеграции, которое завершилось минимальным преимуществом сторонников членства в ЕС (50,4% против 49,6%), также было омрачено вмешательством кремля.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела серию реформ в государственном управлении, судебной системе и экономике. Однако Санду отмечает: Брюссель не должен ждать от страны "идеальных результатов", ведь ситуация критическая.

Мы не просим упрощенных путей. Мы усердно выполняем свою домашнюю работу. Но мы находимся в гонке со временем, чтобы защитить нашу демократию от россии - подытожила Санду.

Несмотря на широкую поддержку европейских партнеров, интеграционные планы Кишинева сталкиваются с политическими препятствиями. В частности, вступление Молдовы в ЕС связано с процессом расширения в отношении Украины, который премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно обещал заблокировать.

Напомним

29 августа в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала к ответственности и предупредила о внешнем вмешательстве.

Президент Франции, канцлер Германии и премьер Польши посетят Молдову. Их визит призван поддержать проевропейский курс страны и напомнить об альтернативе россии.