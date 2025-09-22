російська мережа фейкових новин хоче вплинути на вибори в Молдові - ВВС

BBC виявила, що таємна мережа, фінансована росією, активно намагається підірвати демократичні вибори в Молдові, які заплановані на 28 вересня. За допомогою репортера під прикриттям журналісти встановили, що учасникам мережі обіцяли гроші за створення проросійської пропаганди та поширення дезінформації проти проєвропейської правлячої партії Молдови, пише УНН.

Деталі

За словами начальника поліції Молдови Віорела Чернаутяну, у 2024 році кампанії Ілана Шора - проросійського молдовського політика - головною темою були гроші. Цього року в центрі уваги дезінформація.

У ході розслідування ВВС репортерку під прикриттям Ану та ще 34 новобранців залучили до секретних онлайн-семінарів та навчали створювати дописи в соцмережах, використовуючи навіть ChatGPT. Контент мав виглядати "органічним", але містив непідтверджені та провокаційні твердження: від нібито фальсифікацій виборів до абсурдних звинувачень на адресу президента Майї Санду, яка активно підтримує проєвропейський курс Молдови.

Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови підробленими "меддокументами"

Координаторка мережі, Аліна Жук із Придністров’я, обіцяла учасникам плату до 3000 молдовських леїв на місяць (приблизно 170 доларів США) за пости в TikTok та Facebook. Частину оплати планували надсилати через "Промзв’язбанк" - російський державний банк, що перебуває під санкціями.

Наші докази також свідчать про те, що мережа, до якої приєднався наш репортер, фінансується з росії. Ана підслухала – і зняла на відео – розмову з Аліною Джуц, яка просила гроші з москви по телефону. "Слухай, можеш привезти гроші з москви… Мені просто потрібно дати своїм людям зарплату" - ми зняли її слова на відео - йдеться у матеріалах розслідування ВВС.

BBC також виявила, що мережа також організовувала "таємні опитування" серед прихильників проросійської опозиції та записувала їхні відповіді на відео, нібито для "запобігання фальсифікацій". Фактично такі записи могли бути використані для дискредитації результатів виборів, якби проєвропейські сили в Молдові виграли б голосування.

Мережа, за даними BBC, пов’язана з молдавським олігархом Іланом Шором, який перебуває в москві та перебуває під санкціями США та Великої Британії за корупцію та "зловмисні операції впливу кремля". Одна з організацій, що брала участь у мережі - НУО "Євразія" - також має зв’язки з Шором та була санкціонована за нібито підкуп громадян Молдови на референдумі щодо вступу країни до ЄС.

"Євразія діє" в Молдові від імені корумпованого олігарха-втікача Ілана Шора… з метою дестабілізації молдовської демократії - зазначило Міністерство закордонних справ Великої Британії в коментарі BBC.

TikTok повідомив, що запровадив додаткові заходи безпеки перед виборами та продовжує "активно протидіяти оманливій поведінці". Meta на запити BBC не відповіла. Посольство росії у Великій Британії відкидає будь-яку причетність до фейкових новин та втручання у вибори, заперечуючи ці звинувачення та перекладаючи відповідальність на ЄС.

За оцінками BBC та американської Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab), мережа включає щонайменше 90 акаунтів TikTok, які з січня опублікували тисячі відео, що набрали понад 23 мільйони переглядів у країні з населенням 2,4 млн. DFRLab зазначає, що ширша мережа могла охопити понад 55 мільйонів переглядів.

BBC наголошує, що, попри масштаб дезінформаційної кампанії, офіційні опитування показують лідерство правлячої партії PAS над проросійським Патріотичним виборчим блоком (BEP).

Нагадаємо

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання.

Президент Молдови Майя Санду у виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі заявила, що Молдова не витримає російського тиску, якщо не приєднається до Європейського Союзу.

Крім того, молдовська президентка заявила, що росія використовує священників та ботів для здійснення впливу на вибори у Молдові.

Кілька днів тому у Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток. Її фінансував російських підсанкційний олігарх Ілан Шор.