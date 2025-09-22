російська мережа фейкових новин хоче вплинути на вибори в Молдові - ВВС

$41.250.00
48.420.36
ukenru
Ексклюзив
07:19 • 7828 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 10526 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 15333 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 14801 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 28511 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44748 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54778 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60534 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57131 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 85915 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.7м/с
35%
755мм
Популярнi новини
На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА21 вересня, 23:14 • 6084 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 12410 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 8534 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 12681 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 8098 перегляди
Публікації
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 7828 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 15333 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 59556 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 41848 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 85915 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Шон Даффі
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Крим
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 8118 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 75671 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 98738 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 45777 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 45109 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ракетна система С-400
Brent
Мі-8
E-6 Mercury

російська мережа фейкових новин хоче вплинути на вибори в Молдові - ВВС

Київ • УНН

 • 66 перегляди

BBC розкрила таємну мережу, фінансовану росією, яка намагається підірвати демократичні вибори в Молдові 28 вересня. Учасникам мережі обіцяли гроші за поширення проросійської пропаганди та дезінформації проти проєвропейської партії.

російська мережа фейкових новин хоче вплинути на вибори в Молдові - ВВС

BBC виявила, що таємна мережа, фінансована росією, активно намагається підірвати демократичні вибори в Молдові, які заплановані на 28 вересня. За допомогою репортера під прикриттям журналісти встановили, що учасникам мережі обіцяли гроші за створення проросійської пропаганди та поширення дезінформації проти проєвропейської правлячої партії Молдови, пише УНН.

Деталі

За словами начальника поліції Молдови Віорела Чернаутяну, у 2024 році кампанії Ілана Шора - проросійського молдовського політика - головною темою були гроші. Цього року в центрі уваги дезінформація.

У ході розслідування ВВС репортерку під прикриттям Ану та ще 34 новобранців залучили до секретних онлайн-семінарів та навчали створювати дописи в соцмережах, використовуючи навіть ChatGPT. Контент мав виглядати "органічним", але містив непідтверджені та провокаційні твердження: від нібито фальсифікацій виборів до абсурдних звинувачень на адресу президента Майї Санду, яка активно підтримує проєвропейський курс Молдови.

Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови підробленими "меддокументами"19.09.25, 20:11 • 4016 переглядiв

Координаторка мережі, Аліна Жук із Придністров’я, обіцяла учасникам плату до 3000 молдовських леїв на місяць (приблизно 170 доларів США) за пости в TikTok та Facebook. Частину оплати планували надсилати через "Промзв’язбанк" - російський державний банк, що перебуває під санкціями.

Наші докази також свідчать про те, що мережа, до якої приєднався наш репортер, фінансується з росії. Ана підслухала – і зняла на відео – розмову з Аліною Джуц, яка просила гроші з москви по телефону. "Слухай, можеш привезти гроші з москви… Мені просто потрібно дати своїм людям зарплату" - ми зняли її слова на відео

- йдеться у матеріалах розслідування ВВС.

BBC також виявила, що мережа також організовувала "таємні опитування" серед прихильників проросійської опозиції та записувала їхні відповіді на відео, нібито для "запобігання фальсифікацій". Фактично такі записи могли бути використані для дискредитації результатів виборів, якби проєвропейські сили в Молдові виграли б голосування.

Мережа, за даними BBC, пов’язана з молдавським олігархом Іланом Шором, який перебуває в москві та перебуває під санкціями США та Великої Британії за корупцію та "зловмисні операції впливу кремля". Одна з організацій, що брала участь у мережі - НУО "Євразія" - також має зв’язки з Шором та була санкціонована за нібито підкуп громадян Молдови на референдумі щодо вступу країни до ЄС.

"Євразія діє" в Молдові від імені корумпованого олігарха-втікача Ілана Шора… з метою дестабілізації молдовської демократії

- зазначило Міністерство закордонних справ Великої Британії в коментарі BBC. 

TikTok повідомив, що запровадив додаткові заходи безпеки перед виборами та продовжує "активно протидіяти оманливій поведінці". Meta на запити BBC не відповіла. Посольство росії у Великій Британії відкидає будь-яку причетність до фейкових новин та втручання у вибори, заперечуючи ці звинувачення та перекладаючи відповідальність на ЄС.

За оцінками BBC та американської Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab), мережа включає щонайменше 90 акаунтів TikTok, які з січня опублікували тисячі відео, що набрали понад 23 мільйони переглядів у країні з населенням 2,4 млн. DFRLab зазначає, що ширша мережа могла охопити понад 55 мільйонів переглядів.

BBC наголошує, що, попри масштаб дезінформаційної кампанії, офіційні опитування показують лідерство правлячої партії PAS над проросійським Патріотичним виборчим блоком (BEP).

Нагадаємо

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання. 

Президент Молдови Майя Санду у виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі заявила, що Молдова не витримає російського тиску, якщо не приєднається до Європейського Союзу.

Крім того, молдовська президентка заявила, що росія використовує священників та ботів для здійснення впливу на вибори у Молдові. 

Кілька днів тому у Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток. Її фінансував російських підсанкційний олігарх Ілан Шор.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
ChatGPT
Європейський парламент
TikTok
Мая Санду
Європейський Союз
Ілан Шор
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Молдова