Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 13208 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 28970 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 58035 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 93038 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 77578 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80330 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44111 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 80591 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72401 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40361 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Санду: росія використовує священиків та ботів для впливу на вибори в Молдові

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія посилила онлайн-кампанію з дезінформації та використовує православних священиків і мережу ботів "матрьошка" для втручання у вибори. Вона також зазначила, що рф витратила на втручання у вибори минулого року кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

Санду: росія використовує священиків та ботів для впливу на вибори в Молдові

росія використовує священиків та ботів для здійснення впливу на вибори у Молдові. Про це заявила президентка цієї країни Мая Санду, пише Financial Times, інформує УНН.

Деталі

За її словами, москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори. Вона також звинуватила росію у використанні православних священиків для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

Санду, чия проєвропейська партія "Дія та солідарність" сподівається зберегти більшість на виборах 28 вересня, висловила занепокоєння можлививм повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти поширювали фейкові повідомлення про замінування молдовських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині. За оцінкою Санду, торік на втручання у вибори рф витратила кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції. Я хочу, щоб ЄС навчився на нашому досвіді. Молдова – це крихка демократія, але ми бачимо, що деякі дії росії в Молдові потім "експортуються" в інші країни. Ми не повинні недооцінювати небезпеку для наших демократій

- сказала президентка.

Вона також зазначила, що тактика рф еволюціонує: наразі злочинці, "які перебувають на зарплаті в москві", використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.

Ми вважаємо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна могли зробити наступні кроки

- додала Санду.

Вона назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.

Нагадаємо

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна не витримає російського тиску без приєднання до ЄС, оскільки кремль веде "безмежну гібридну війну". Санду наголосила, що європейський шлях є питанням виживання, а не лише цінностей.

Молдова вислала співробітника посольства білорусі та оголосила його персоною нон грата - ЗМІ10.09.25, 14:14 • 2969 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Європейський Союз
Молдова