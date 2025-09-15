Санду: росія використовує священиків та ботів для впливу на вибори в Молдові

росія використовує священиків та ботів для здійснення впливу на вибори у Молдові. Про це заявила президентка цієї країни Мая Санду, пише Financial Times, інформує УНН.

Деталі

За її словами, москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори. Вона також звинуватила росію у використанні православних священиків для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

Санду, чия проєвропейська партія "Дія та солідарність" сподівається зберегти більшість на виборах 28 вересня, висловила занепокоєння можлививм повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти поширювали фейкові повідомлення про замінування молдовських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині. За оцінкою Санду, торік на втручання у вибори рф витратила кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції. Я хочу, щоб ЄС навчився на нашому досвіді. Молдова – це крихка демократія, але ми бачимо, що деякі дії росії в Молдові потім "експортуються" в інші країни. Ми не повинні недооцінювати небезпеку для наших демократій - сказала президентка.

Вона також зазначила, що тактика рф еволюціонує: наразі злочинці, "які перебувають на зарплаті в москві", використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.

Ми вважаємо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна могли зробити наступні кроки - додала Санду.

Вона назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.

Нагадаємо

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна не витримає російського тиску без приєднання до ЄС, оскільки кремль веде "безмежну гібридну війну". Санду наголосила, що європейський шлях є питанням виживання, а не лише цінностей.

Молдова вислала співробітника посольства білорусі та оголосила його персоною нон грата - ЗМІ