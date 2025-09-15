$41.310.00
Санду: Россия использует священников и ботов для влияния на выборы в Молдове

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия усилила онлайн-кампанию по дезинформации и использует православных священников и сеть ботов "матрешка" для вмешательства в выборы. Она также отметила, что РФ потратила на вмешательство в выборы в прошлом году средства, равные около 1% ВВП Молдовы.

Санду: Россия использует священников и ботов для влияния на выборы в Молдове

Россия использует священников и ботов для влияния на выборы в Молдове. Об этом заявила президент этой страны Майя Санду, пишет Financial Times, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, Москва усилила онлайн-кампанию по дезинформации, в частности направленную против молдавской диаспоры. Она также обвинила Россию в использовании православных священников для распространения пропаганды и запуске сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ.

Санду, чья проевропейская партия "Действие и солидарность" надеется сохранить большинство на выборах 28 сентября, выразила обеспокоенность возможным повторением кампании 2024 года, когда российские агенты распространяли фейковые сообщения о минировании молдавских избирательных участков за рубежом, в частности в Германии. По оценке Санду, в прошлом году на вмешательство в выборы РФ потратила средства, равные около 1% ВВП Молдовы.

Россия использует действительно очень широкий спектр инструментов, пытаясь преодолеть наши институты. Я хочу, чтобы ЕС научился на нашем опыте. Молдова – это хрупкая демократия, но мы видим, что некоторые действия России в Молдове затем "экспортируются" в другие страны. Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий

- сказала президент.

Она также отметила, что тактика РФ эволюционирует: сейчас преступники, "находящиеся на зарплате в Москве", используются для провоцирования беспорядков в молдавских тюрьмах.

Мы считаем, что ЕС должен найти решение, чтобы и Молдова, и Украина могли сделать следующие шаги

- добавила Санду.

Она назвала предстоящие парламентские выборы последним препятствием на пути Молдовы к вступлению в ЕС.

Напомним

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна не выдержит российского давления без присоединения к ЕС, поскольку Кремль ведет "безграничную гибридную войну". Санду подчеркнула, что европейский путь является вопросом выживания, а не только ценностей.

Вадим Хлюдзинский

