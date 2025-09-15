Санду: Россия использует священников и ботов для влияния на выборы в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия усилила онлайн-кампанию по дезинформации и использует православных священников и сеть ботов "матрешка" для вмешательства в выборы. Она также отметила, что РФ потратила на вмешательство в выборы в прошлом году средства, равные около 1% ВВП Молдовы.