Молдова выслала сотрудника посольства беларуси и объявила его персоной нон грата - СМИ
Киев • УНН
Молдова объявила сотрудника посольства беларуси персоной нон-грата. Это решение связано с задержанием бывшего молдавского разведчика, подозреваемого в передаче секретных данных белорусскому КГБ.
В Молдове сотрудник посольства беларуси объявлен персоной нон-грата. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел страны, не назвав имя и фамилию этого лица, сообщает tv8.md, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг, связано ли это решение с задержанием бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Александра Балана, которого подозревают в передаче секретных данных белорусскому КГБ.
"Понятно и очевидно, что подобные случаи никак не способствуют развитию дружественных отношений", - заявил Водэ.
Балана задержали 9 сентября в Румынии. В Управлении по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) заявили, что подозреваемый участвовал в несанкционированной передаче секретной информации сотрудникам КГБ беларуси.
В частности, по данным следствия, в 2024 и 2025 годах он дважды встречался в Будапеште с представителями белорусской разведки. Предполагается, что Балану передавали инструкции и "оплачивали предоставленные услуги".
9 сентября Служба безопасности и информации (BIS) Чехии совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии заявила о ликвидации разведывательной сети, созданной КГБ Беларуси в Европе.
Дополнение
В сентябре спецслужбы Чехии, Венгрии и Румынии разоблачили шпионскую сеть Беларуси в Европе. Среди разоблаченных — бывший заместитель главы разведки Молдовы, который передавал секретную информацию КГБ Беларуси.