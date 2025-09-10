Молдова вислала співробітника посольства білорусі та оголосила його персоною нон грата - ЗМІ

$41.120.13
Ексклюзив
10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 24942 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 52128 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 16321 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 22296 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 15547 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 6856 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 14321 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 88784 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 58229 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 53598 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 50806 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 119703 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 74783 перегляди
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Молдова вислала співробітника посольства білорусі та оголосила його персоною нон грата - ЗМІ

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Молдова оголосила співробітника посольства білорусі персоною нон-грата. Це рішення пов'язане із затриманням колишнього молдовського розвідника, підозрюваного у передачі секретних даних білоруському КДБ.

Молдова вислала співробітника посольства білорусі та оголосила його персоною нон грата - ЗМІ

В Молдові співробітника посольства білорусі оголошено персоною нон-грата. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни, не назвавши ім’я та прізвище цієї особи, повідомляє tv8.md, пише УНН.

Деталі

Прес-секретар уряду Даніель Воде на прес-конференції не підтвердив і не спростував, чи це рішення пов'язане із затриманням колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Олександра Балана, якого підозрюють у передачі секретних даних білоруському КДБ.

"Зрозуміло і очевидно, що подібні випадки ніяк не сприяють розвитку дружніх відносин", - заявив Воде.

Балана затримали 9 вересня у Румунії. В Управлінні боротьби з організованою злочинністю та тероризмом (DIICOT) заявили, що підозрюваний брав участь у несанкціонованій передачі секретної інформації співробітникам КДБ білорусі.

Зокрема, за даними слідства, у 2024 та 2025 роках він двічі зустрічався у Будапешті з представниками білоруської розвідки. Передбачається, що Балану передавали інструкції та "оплачували надані послуги".

9 вересня Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії спільно зі спецслужбами Румунії та Угорщини заявила про ліквідацію розвідувальної мережі, створеної КДБ білорусі в Європі.

Доповнення

У вересні спецслужби Чехії, Угорщини та Румунії викрили шпигунську мережу білорусі в Європі. Серед викритих — колишній заступник голови розвідки Молдови, який передавав секретну інформацію КДБ білорусі.

Павло Зінченко

Новини Світу
Білорусь
Чехія
Європа
Румунія
Угорщина
Будапешт
Молдова