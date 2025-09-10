Молдова вислала співробітника посольства білорусі та оголосила його персоною нон грата - ЗМІ
Київ • УНН
Молдова оголосила співробітника посольства білорусі персоною нон-грата. Це рішення пов'язане із затриманням колишнього молдовського розвідника, підозрюваного у передачі секретних даних білоруському КДБ.
В Молдові співробітника посольства білорусі оголошено персоною нон-грата. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни, не назвавши ім’я та прізвище цієї особи, повідомляє tv8.md, пише УНН.
Деталі
Прес-секретар уряду Даніель Воде на прес-конференції не підтвердив і не спростував, чи це рішення пов'язане із затриманням колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Олександра Балана, якого підозрюють у передачі секретних даних білоруському КДБ.
"Зрозуміло і очевидно, що подібні випадки ніяк не сприяють розвитку дружніх відносин", - заявив Воде.
Балана затримали 9 вересня у Румунії. В Управлінні боротьби з організованою злочинністю та тероризмом (DIICOT) заявили, що підозрюваний брав участь у несанкціонованій передачі секретної інформації співробітникам КДБ білорусі.
Зокрема, за даними слідства, у 2024 та 2025 роках він двічі зустрічався у Будапешті з представниками білоруської розвідки. Передбачається, що Балану передавали інструкції та "оплачували надані послуги".
9 вересня Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії спільно зі спецслужбами Румунії та Угорщини заявила про ліквідацію розвідувальної мережі, створеної КДБ білорусі в Європі.
Доповнення
У вересні спецслужби Чехії, Угорщини та Румунії викрили шпигунську мережу білорусі в Європі. Серед викритих — колишній заступник голови розвідки Молдови, який передавав секретну інформацію КДБ білорусі.