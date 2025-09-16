У Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток
Київ • УНН
У Молдові викрили схему підкупу виборців, організовану через додаток TAITO та фінансовану російськими структурами олігарха Ілана Шора. Людям обіцяли великі виплати за участь у мітингах і розповсюдження антиєвропейських матеріалів, але гроші вони не отримували.
росія через структури олігарха Ілана Шора та банк "Промсвязьбанк" фінансувала кампанії з поширення пропаганди в Молдові. Для цього було створено спеціальний застосунок TAITO, який використовувався для вербування та підкупу громадян. Про це пише УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Деталі
У Facebook та Telegram з’явилися десятки оголошень про роботу на виборах - розклеювання плакатів, участь у мітингах чи роздачу листівок. Людям обіцяли десятки тисяч леїв або виплати у криптовалюті, проте фактично кошти вони не отримували.
Фейкові акаунти публікують "вакансії" з російськими номерами телефонів. Спілкування ведеться в Telegram чи WhatsApp. За "тестові завдання" обіцяють 200 леїв або криптовалюту, але коштів так і не виплачують
Серед завдань були плакати з антиєвропейськими лозунгами та мітинги на підтримку проросійських політиків. Наразі спецслужби Молдови значно ускладнили переведення коштів через російські банки та використання криптовалют, однак москва продовжує намагатися вплинути на результати виборів.
Санду: росія використовує священиків та ботів для впливу на вибори в Молдові15.09.25, 01:41 • 4252 перегляди