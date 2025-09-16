У Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток

$41.280.03
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
15 вересня, 19:06
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади
15 вересня, 19:44
курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи
15 вересня, 21:30
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного права
15 вересня, 22:25
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю
15 вересня, 22:34
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
15 вересня, 19:06
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
15 вересня, 09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
15 вересня, 08:30
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 05:44
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
13 вересня, 16:18
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

У Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Молдові викрили схему підкупу виборців, організовану через додаток TAITO та фінансовану російськими структурами олігарха Ілана Шора. Людям обіцяли великі виплати за участь у мітингах і розповсюдження антиєвропейських матеріалів, але гроші вони не отримували.

У Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток

росія через структури олігарха Ілана Шора та банк "Промсвязьбанк" фінансувала кампанії з поширення пропаганди в Молдові. Для цього було створено спеціальний застосунок TAITO, який використовувався для вербування та підкупу громадян. Про це пише УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

У Facebook та Telegram з’явилися десятки оголошень про роботу на виборах - розклеювання плакатів, участь у мітингах чи роздачу листівок. Людям обіцяли десятки тисяч леїв або виплати у криптовалюті, проте фактично кошти вони не отримували.

Фейкові акаунти публікують "вакансії" з російськими номерами телефонів. Спілкування ведеться в Telegram чи WhatsApp. За "тестові завдання" обіцяють 200 леїв або криптовалюту, але коштів так і не виплачують

- йдеться у дописі.

Серед завдань були плакати з антиєвропейськими лозунгами та мітинги на підтримку проросійських політиків. Наразі спецслужби Молдови значно ускладнили переведення коштів через російські банки та використання криптовалют, однак москва продовжує намагатися вплинути на результати виборів.

Санду: росія використовує священиків та ботів для впливу на вибори в Молдові15.09.25, 01:41 • 4252 перегляди

Вероніка Марченко

Політика
Ілан Шор
Молдова