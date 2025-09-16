У Молдові викрили проросійську схему підкупу виборців через додаток

росія через структури олігарха Ілана Шора та банк "Промсвязьбанк" фінансувала кампанії з поширення пропаганди в Молдові. Для цього було створено спеціальний застосунок TAITO, який використовувався для вербування та підкупу громадян. Про це пише УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

У Facebook та Telegram з’явилися десятки оголошень про роботу на виборах - розклеювання плакатів, участь у мітингах чи роздачу листівок. Людям обіцяли десятки тисяч леїв або виплати у криптовалюті, проте фактично кошти вони не отримували.

Фейкові акаунти публікують "вакансії" з російськими номерами телефонів. Спілкування ведеться в Telegram чи WhatsApp. За "тестові завдання" обіцяють 200 леїв або криптовалюту, але коштів так і не виплачують - йдеться у дописі.

Серед завдань були плакати з антиєвропейськими лозунгами та мітинги на підтримку проросійських політиків. Наразі спецслужби Молдови значно ускладнили переведення коштів через російські банки та використання криптовалют, однак москва продовжує намагатися вплинути на результати виборів.

