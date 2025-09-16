В Молдове разоблачили пророссийскую схему подкупа избирателей через приложение

$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 33266 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 44224 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 32449 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 36671 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 37039 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 66553 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 40735 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34142 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37516 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 60437 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 05:44 • 66559 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 39443 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 29822 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 30146 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 35804 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 41682 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 91526 просмотра
В Молдове разоблачили пророссийскую схему подкупа избирателей через приложение

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей, организованную через приложение TAITO и финансируемую российскими структурами олигарха Илана Шора. Людям обещали крупные выплаты за участие в митингах и распространение антиевропейских материалов, но деньги они не получали.

В Молдове разоблачили пророссийскую схему подкупа избирателей через приложение

Россия через структуры олигарха Илана Шора и банк "Промсвязьбанк" финансировала кампании по распространению пропаганды в Молдове. Для этого было создано специальное приложение TAITO, которое использовалось для вербовки и подкупа граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

В Facebook и Telegram появились десятки объявлений о работе на выборах – расклейка плакатов, участие в митингах или раздача листовок. Людям обещали десятки тысяч леев или выплаты в криптовалюте, однако фактически средства они не получали.

Фейковые аккаунты публикуют "вакансии" с российскими номерами телефонов. Общение ведется в Telegram или WhatsApp. За "тестовые задания" обещают 200 леев или криптовалюту, но средства так и не выплачивают

- говорится в сообщении.

Среди задач были плакаты с антиевропейскими лозунгами и митинги в поддержку пророссийских политиков. Сейчас спецслужбы Молдовы значительно усложнили перевод средств через российские банки и использование криптовалют, однако Москва продолжает пытаться повлиять на результаты выборов.

Санду: Россия использует священников и ботов для влияния на выборы в Молдове15.09.25, 01:41 • 4252 просмотра

Вероника Марченко

Политика
Илан Шор
Молдова