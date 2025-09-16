В Молдове разоблачили пророссийскую схему подкупа избирателей через приложение

Россия через структуры олигарха Илана Шора и банк "Промсвязьбанк" финансировала кампании по распространению пропаганды в Молдове. Для этого было создано специальное приложение TAITO, которое использовалось для вербовки и подкупа граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

В Facebook и Telegram появились десятки объявлений о работе на выборах – расклейка плакатов, участие в митингах или раздача листовок. Людям обещали десятки тысяч леев или выплаты в криптовалюте, однако фактически средства они не получали.

Фейковые аккаунты публикуют "вакансии" с российскими номерами телефонов. Общение ведется в Telegram или WhatsApp. За "тестовые задания" обещают 200 леев или криптовалюту, но средства так и не выплачивают - говорится в сообщении.

Среди задач были плакаты с антиевропейскими лозунгами и митинги в поддержку пророссийских политиков. Сейчас спецслужбы Молдовы значительно усложнили перевод средств через российские банки и использование криптовалют, однако Москва продолжает пытаться повлиять на результаты выборов.

