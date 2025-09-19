Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови підробленими "меддокументами"

Ці матеріали містять численні помилки, а дати "лікування" збігаються з офіційними зустрічами Санду в Молдові, що спростовує фейк.

Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови Маю Санду, поширюючи підроблені "медичні документи" про її психічні розлади. Насправді ці матеріали містять численні помилки, а самі дати лікування збігаються з офіційними зустрічами Санду в Молдові, що спростовує фейк. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН. Деталі проросійські медіа поширюють повідомлення, що Президентка Молдови Мая Санду нібито має "психічні розлади". Для "підтвердження" демонструють сфабриковані документи про нібито її лікування в австрійській клініці, "історії хвороби" з підписом Маї Санду та призначення їй препаратів для лікування - йдеться у дописі. Також у ЦПД пояснюють, що ці документи є підробкою, про що говорить кількість помилок у них. Крім того, у дні, коли Майя Санду нібито "пройшла лікування", вона перебувала в Молдові й провела офіційну зустріч, яка підтверджує фото та документи. Мета таких інформаційних атак - дискредитувати Маю Санду напередодні парламентських виборів у Молдові 28 вересня поточного року, піддати сумніву її здатність виконувати обов'язки президента та посідати недовіру до європейського курсу країни - підкреслили у ЦПД. Нагадаємо Раніше УНН писав, що росія витрачає значні ресурси на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні виборів у країні. Речник МЗС наголосив, що Україна підтримує демократичні вибори у сусідній країні та готова допомагати й спільно рухатися з Молдовою до членства в ЄС.