Ексклюзив
16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови підробленими "меддокументами"

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Ці матеріали містять численні помилки, а дати "лікування" збігаються з офіційними зустрічами Санду в Молдові, що спростовує фейк.

Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови підробленими "меддокументами"

Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови Маю Санду, поширюючи підроблені "медичні документи" про її психічні розлади. Насправді ці матеріали містять численні помилки, а самі дати лікування збігаються з офіційними зустрічами Санду в Молдові, що спростовує фейк. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

проросійські медіа поширюють повідомлення, що Президентка Молдови Мая Санду нібито має "психічні розлади". Для "підтвердження" демонструють сфабриковані документи про нібито її лікування в австрійській клініці, "історії хвороби" з підписом Маї Санду та призначення їй препаратів для лікування

- йдеться у дописі.

Також у ЦПД пояснюють, що ці документи є підробкою, про що говорить кількість помилок у них. Крім того, у дні, коли Майя Санду нібито "пройшла лікування", вона перебувала в Молдові й провела офіційну зустріч, яка підтверджує фото та документи.

Мета таких інформаційних атак - дискредитувати Маю Санду напередодні парламентських виборів у Молдові 28 вересня поточного року, піддати сумніву її здатність виконувати обов'язки президента та посідати недовіру до європейського курсу країни

- підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що росія витрачає значні ресурси на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні виборів у країні. Речник МЗС наголосив, що Україна підтримує демократичні вибори у сусідній країні та готова допомагати й спільно рухатися з Молдовою до членства в ЄС.

Альона Уткіна

