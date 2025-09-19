Пророссийские "СМИ" пытаются дискредитировать президента Молдовы поддельными "меддокументами"

Пророссийские "СМИ" пытаются дискредитировать президента Молдовы Майю Санду, распространяя поддельные "медицинские документы" о ее психических расстройствах. На самом деле эти материалы содержат многочисленные ошибки, а сами даты лечения совпадают с официальными встречами Санду в Молдове, что опровергает фейк. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

пророссийские медиа распространяют сообщения, что Президент Молдовы Майя Санду якобы имеет "психические расстройства". Для "подтверждения" демонстрируют сфабрикованные документы о якобы ее лечении в австрийской клинике, "истории болезни" с подписью Майи Санду и назначение ей препаратов для лечения

Также в ЦПД объясняют, что эти документы являются подделкой, о чем говорит количество ошибок в них. Кроме того, в дни, когда Майя Санду якобы "прошла лечение", она находилась в Молдове и провела официальную встречу, которая подтверждается фото и документами.

Цель таких информационных атак - дискредитировать Майю Санду накануне парламентских выборов в Молдове 28 сентября текущего года, подвергнуть сомнению ее способность исполнять обязанности президента и посеять недоверие к европейскому курсу страны