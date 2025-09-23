В рф заявили о якобы подготовке НАТО к "оккупации" Молдовы - ЦПД СНБО

$41.380.13
48.730.31
ukenru
11:29 • 258 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 22925 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 23511 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 26606 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 42549 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 44847 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 42390 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 66128 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69328 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63572 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
41%
751мм
Популярные новости
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 20805 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 21105 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 18455 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 14856 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 5688 просмотра
публикации
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 3212 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 14892 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 18497 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 22934 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 64615 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 64615 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 30376 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 46178 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 97564 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 119330 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

В рф заявили о якобы подготовке НАТО к "оккупации" Молдовы - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 6 просмотра

российские пропагандисты утверждают, что НАТО готовится к оккупации Молдовы, концентрируя войска в Румынии и Одессе. ЦПД СНБО опровергает эти заявления, называя их информационной провокацией Кремля для дестабилизации ситуации перед выборами.

В рф заявили о якобы подготовке НАТО к "оккупации" Молдовы - ЦПД СНБО

российские пропагандисты заявляют о якобы "планах оккупации Молдовы Европой", подчеркивая, что их цель – дестабилизация ситуации в Молдове накануне парламентских выборов 28 сентября. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Пропагандисты со ссылкой на российскую внешнюю разведку заявляют, что НАТО "концентрирует войска" в Румынии и "готовится разместить силы в Одессе", чтобы "запугать Приднестровье". Также выдумываются тезисы о "намерении Брюсселя оккупировать Молдову" и "страхе ЕС перед собственными фальсификациями на выборах

- говорится в сообщении.

На самом деле эти сообщения являются очередной информационной провокацией Кремля, отмечают в ЦПД. "Никаких доказательств в пользу озвученных утверждений не существует. Они направлены на дестабилизацию ситуации в Молдове накануне парламентских выборов 28 сентября, создав образ "внешней угрозы" для мобилизации пророссийских избирателей", - говорится в сообщении.

ЦПД ранее сообщал, что Кремль разработал многоуровневый план вмешательства в парламентские выборы в Молдове: вербовка избирателей из диаспоры, финансирование протестов, массовые дезинформационные кампании и использование сфабрикованного "компромата" — все это должно сорвать курс страны на вступление в ЕС и усилить позиции пророссийских сил.

Такие методы - часть более широкой стратегии Кремля, направленной на подрыв демократических процессов в странах-соседях, ослабление доверия к прозападным политикам и навязывание выгодных москве сценариев

- отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

По сообщению Bloomberg россия разработала многоцелевую стратегию для вмешательства в выборы в Молдове 28 сентября, направленную на подрыв шансов партии президента Майи Санду и ее отстранение от власти. План включает вербовку избирателей, организацию протестов, дезинформацию и давление на должностных лиц.

Ольга Розгон

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Приднестровье
НАТО
Майя Санду
Европейский Союз
Европа
Румыния
Молдова
Одесса