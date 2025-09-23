В рф заявили о якобы подготовке НАТО к "оккупации" Молдовы - ЦПД СНБО

российские пропагандисты заявляют о якобы "планах оккупации Молдовы Европой", подчеркивая, что их цель – дестабилизация ситуации в Молдове накануне парламентских выборов 28 сентября. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Пропагандисты со ссылкой на российскую внешнюю разведку заявляют, что НАТО "концентрирует войска" в Румынии и "готовится разместить силы в Одессе", чтобы "запугать Приднестровье". Также выдумываются тезисы о "намерении Брюсселя оккупировать Молдову" и "страхе ЕС перед собственными фальсификациями на выборах

На самом деле эти сообщения являются очередной информационной провокацией Кремля, отмечают в ЦПД. "Никаких доказательств в пользу озвученных утверждений не существует. Они направлены на дестабилизацию ситуации в Молдове накануне парламентских выборов 28 сентября, создав образ "внешней угрозы" для мобилизации пророссийских избирателей", - говорится в сообщении.

ЦПД ранее сообщал, что Кремль разработал многоуровневый план вмешательства в парламентские выборы в Молдове: вербовка избирателей из диаспоры, финансирование протестов, массовые дезинформационные кампании и использование сфабрикованного "компромата" — все это должно сорвать курс страны на вступление в ЕС и усилить позиции пророссийских сил.

Такие методы - часть более широкой стратегии Кремля, направленной на подрыв демократических процессов в странах-соседях, ослабление доверия к прозападным политикам и навязывание выгодных москве сценариев