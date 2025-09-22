рф розробила план втручання у вибори в Молдові і зриву зусиль уряду щодо курсу на ЄС - Bloomberg

$41.250.00
48.420.36
ukenru
09:32 • 16008 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 20504 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 16719 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 25941 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 19708 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 31148 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 46632 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55464 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 61150 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57614 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
5.4м/с
27%
754мм
Популярнi новини
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 14369 перегляди
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22 вересня, 02:35 • 11757 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 17945 перегляди
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 8370 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 17116 перегляди
Публікації
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 15979 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 20477 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 25916 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 64661 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 46810 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мая Санду
Урсула фон дер Ляєн
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Крим
Реклама
УНН Lite
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 186 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 17503 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 79144 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 101995 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 48686 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Financial Times
ChatGPT
TikTok

рф розробила план втручання у вибори в Молдові і зриву зусиль уряду щодо курсу на ЄС - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

росія розробила багатоцільову стратегію для втручання у вибори в Молдові 28 вересня, спрямовану на підрив шансів партії президента Маї Санду та її усунення від влади. План включає вербування виборців, організацію протестів, дезінформацію та тиск на посадовців.

рф розробила план втручання у вибори в Молдові і зриву зусиль уряду щодо курсу на ЄС - Bloomberg

росія розробила план втручання у вибори в Молдові та зриву зусиль уряду щодо підтримки курсу країни на членство в Європейському Союзі, з посиланням на вивчені документи повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "багатоцільова стратегія була остаточно розроблена навесні та координувалася безпосередньо кремлем". "Мета - підірвати шанси партії "Дія і солідарність" (PAS) президента Маї Санду на виборах 28 вересня і зрештою домогтися її усунення від влади", випливає з документів, які посилаються на внутрішні плани росії.

Затиснута між охопленою війною Україною та Румунією, державою, що входить до ЄС та НАТО, ця крихітна країна є ключовим полем битви між проєвропейськими та проросійськими політичними силами, зазначає видання. Вибори в неділю відбудуться через рік після референдуму про те, чи слід Молдові прагнути до членства в ЄС, що було хвалено з мінімальною перевагою голосів на тлі заяв уряду про втручання кремля, пише видання.

"Тактика включає вербування молдован за кордоном, у тому числі в росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах, використання інших осіб для організації деструктивних протестів і широкомасштабної кампанії з дезінформації в соціальних мережах", як випливає з документів. "Ще одним ключовим напрямком планів адміністрації президента володимира путіна є використання компрометуючих матеріалів для тиску на посадових осіб із метою зриву виборчого процесу", - ідеться у публікації.

Як пише видання, Bloomberg не зміг підтвердити, чи росія реалізує ці плани, на тлі того, як виборча кампанія в Молдові завершується цього тижня. Однак два європейські урядовці, знайомі з ситуацією, заявили, що вони "майже впевнені", що вона має намір виконати більшість із них.

Тим часом молдовська поліція посилює заходи щодо боротьби з дезінформаційними кампаніями та спробами підкупу виборців. Минулого місяця влада офіційно зажадала заблокувати 443 канали в TikTok.

"Зараз вирішується, чи Молдова продовжить шлях до європейської інтеграції, закріпивши мету членства у своїй конституції, чи зрушить у бік москви, тоді як путін не виявляє жодних ознак бажання припинити війну з сусідньою Україною", - пише видання.

Молдова, як вказано, має значну російськомовну меншість серед своїх 2,4-мільйонного населення. 

"Мета кремля зрозуміла: захопити Молдову через виборчу урну, використовувати нас проти України і перетворити нас на плацдарм для гібридних атак на Європейський Союз, - заявила Санду євродепутатам у Страсбурзі 9 вересня. - Саме тому ці вибори такі важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не лише Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність".

російська мережа фейкових новин хоче вплинути на вибори в Молдові - ВВС22.09.25, 12:08 • 1178 переглядiв

У Молдові, як повідомила Санду цього місяця європейським законодавцям, за її оцінками, росія витратила еквівалент 1% ВВП її країни, або приблизно 150 мільйонів євро (178 мільйонів доларів США), щоб вплинути на референдум щодо членства в ЄС та її переобрання на посаду президента.

Європейські урядовці, знайомі з планами росії, заявили, що кремль, імовірно, виділив аналогічні суми на вибори цього місяця. 

Один із головних аспектів плану кремля - створити враження конкурентної боротьби, але насправді це спрямоване на ослаблення підтримки Санду, ідеться в одному із документів, з якими ознайомився Bloomberg.

Голоси молдован, які проживають за кордоном, мали вирішальне значення на виборах 2024 року. Один із документів свідчить про те, що в межах своїх планів щодо проведення цих виборів росія мала намір вербувати представників молдовської діаспори та оплачувати їх приїзд та голосування.

Плани також включали кампанію з дезінформації в Telegram, TikTok та Facebook, а також через більш традиційні канали та кол-центри. У повідомленнях румунською мовою, офіційною мовою Молдови та російською мовою Санду звинувачують у тому, що вона - іноземна маріонетка, яка штовхає країну до злиднів і війни, пише видання.

Як випливає з документів, росія планує вербувати молодих людей зі спортивних клубів та злочинних угруповань для організації жорстоких провокацій під час голосування та протестів після нього. Це включає демонстрації з вимогою до Санду піти у відставку у разі поразки її партії на виборах або представити результати виборів як сумнівні у разі її перемоги.

У центрі уваги також перебувають події після виборів. За словами офіційних осіб європейського уряду, молдовські опозиційні партії одержують від москви різну підтримку - від консультацій до фінансування. У разі перемоги на виборах відносини між ними, імовірно, будуть напруженими, заявили офіційні особи з огляду на історію взаємної підозри та конкуренції за підтримку росії, пише видання.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Володимир Путін
НАТО
Мая Санду
Європейський Союз
Румунія
Україна
Молдова