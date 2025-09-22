рф розробила план втручання у вибори в Молдові і зриву зусиль уряду щодо курсу на ЄС - Bloomberg

росія розробила план втручання у вибори в Молдові та зриву зусиль уряду щодо підтримки курсу країни на членство в Європейському Союзі, з посиланням на вивчені документи повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "багатоцільова стратегія була остаточно розроблена навесні та координувалася безпосередньо кремлем". "Мета - підірвати шанси партії "Дія і солідарність" (PAS) президента Маї Санду на виборах 28 вересня і зрештою домогтися її усунення від влади", випливає з документів, які посилаються на внутрішні плани росії.

Затиснута між охопленою війною Україною та Румунією, державою, що входить до ЄС та НАТО, ця крихітна країна є ключовим полем битви між проєвропейськими та проросійськими політичними силами, зазначає видання. Вибори в неділю відбудуться через рік після референдуму про те, чи слід Молдові прагнути до членства в ЄС, що було хвалено з мінімальною перевагою голосів на тлі заяв уряду про втручання кремля, пише видання.

"Тактика включає вербування молдован за кордоном, у тому числі в росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах, використання інших осіб для організації деструктивних протестів і широкомасштабної кампанії з дезінформації в соціальних мережах", як випливає з документів. "Ще одним ключовим напрямком планів адміністрації президента володимира путіна є використання компрометуючих матеріалів для тиску на посадових осіб із метою зриву виборчого процесу", - ідеться у публікації.

Як пише видання, Bloomberg не зміг підтвердити, чи росія реалізує ці плани, на тлі того, як виборча кампанія в Молдові завершується цього тижня. Однак два європейські урядовці, знайомі з ситуацією, заявили, що вони "майже впевнені", що вона має намір виконати більшість із них.

Тим часом молдовська поліція посилює заходи щодо боротьби з дезінформаційними кампаніями та спробами підкупу виборців. Минулого місяця влада офіційно зажадала заблокувати 443 канали в TikTok.

"Зараз вирішується, чи Молдова продовжить шлях до європейської інтеграції, закріпивши мету членства у своїй конституції, чи зрушить у бік москви, тоді як путін не виявляє жодних ознак бажання припинити війну з сусідньою Україною", - пише видання.

Молдова, як вказано, має значну російськомовну меншість серед своїх 2,4-мільйонного населення.

"Мета кремля зрозуміла: захопити Молдову через виборчу урну, використовувати нас проти України і перетворити нас на плацдарм для гібридних атак на Європейський Союз, - заявила Санду євродепутатам у Страсбурзі 9 вересня. - Саме тому ці вибори такі важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не лише Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність".

У Молдові, як повідомила Санду цього місяця європейським законодавцям, за її оцінками, росія витратила еквівалент 1% ВВП її країни, або приблизно 150 мільйонів євро (178 мільйонів доларів США), щоб вплинути на референдум щодо членства в ЄС та її переобрання на посаду президента.

Європейські урядовці, знайомі з планами росії, заявили, що кремль, імовірно, виділив аналогічні суми на вибори цього місяця.

Один із головних аспектів плану кремля - створити враження конкурентної боротьби, але насправді це спрямоване на ослаблення підтримки Санду, ідеться в одному із документів, з якими ознайомився Bloomberg.

Голоси молдован, які проживають за кордоном, мали вирішальне значення на виборах 2024 року. Один із документів свідчить про те, що в межах своїх планів щодо проведення цих виборів росія мала намір вербувати представників молдовської діаспори та оплачувати їх приїзд та голосування.

Плани також включали кампанію з дезінформації в Telegram, TikTok та Facebook, а також через більш традиційні канали та кол-центри. У повідомленнях румунською мовою, офіційною мовою Молдови та російською мовою Санду звинувачують у тому, що вона - іноземна маріонетка, яка штовхає країну до злиднів і війни, пише видання.

Як випливає з документів, росія планує вербувати молодих людей зі спортивних клубів та злочинних угруповань для організації жорстоких провокацій під час голосування та протестів після нього. Це включає демонстрації з вимогою до Санду піти у відставку у разі поразки її партії на виборах або представити результати виборів як сумнівні у разі її перемоги.

У центрі уваги також перебувають події після виборів. За словами офіційних осіб європейського уряду, молдовські опозиційні партії одержують від москви різну підтримку - від консультацій до фінансування. У разі перемоги на виборах відносини між ними, імовірно, будуть напруженими, заявили офіційні особи з огляду на історію взаємної підозри та конкуренції за підтримку росії, пише видання.