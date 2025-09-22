рф розробила план втручання у вибори в Молдові і зриву зусиль уряду щодо курсу на ЄС - Bloomberg
Київ • УНН
росія розробила багатоцільову стратегію для втручання у вибори в Молдові 28 вересня, спрямовану на підрив шансів партії президента Маї Санду та її усунення від влади. План включає вербування виборців, організацію протестів, дезінформацію та тиск на посадовців.
росія розробила план втручання у вибори в Молдові та зриву зусиль уряду щодо підтримки курсу країни на членство в Європейському Союзі, з посиланням на вивчені документи повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, "багатоцільова стратегія була остаточно розроблена навесні та координувалася безпосередньо кремлем". "Мета - підірвати шанси партії "Дія і солідарність" (PAS) президента Маї Санду на виборах 28 вересня і зрештою домогтися її усунення від влади", випливає з документів, які посилаються на внутрішні плани росії.
Затиснута між охопленою війною Україною та Румунією, державою, що входить до ЄС та НАТО, ця крихітна країна є ключовим полем битви між проєвропейськими та проросійськими політичними силами, зазначає видання. Вибори в неділю відбудуться через рік після референдуму про те, чи слід Молдові прагнути до членства в ЄС, що було хвалено з мінімальною перевагою голосів на тлі заяв уряду про втручання кремля, пише видання.
"Тактика включає вербування молдован за кордоном, у тому числі в росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах, використання інших осіб для організації деструктивних протестів і широкомасштабної кампанії з дезінформації в соціальних мережах", як випливає з документів. "Ще одним ключовим напрямком планів адміністрації президента володимира путіна є використання компрометуючих матеріалів для тиску на посадових осіб із метою зриву виборчого процесу", - ідеться у публікації.
Як пише видання, Bloomberg не зміг підтвердити, чи росія реалізує ці плани, на тлі того, як виборча кампанія в Молдові завершується цього тижня. Однак два європейські урядовці, знайомі з ситуацією, заявили, що вони "майже впевнені", що вона має намір виконати більшість із них.
Тим часом молдовська поліція посилює заходи щодо боротьби з дезінформаційними кампаніями та спробами підкупу виборців. Минулого місяця влада офіційно зажадала заблокувати 443 канали в TikTok.
"Зараз вирішується, чи Молдова продовжить шлях до європейської інтеграції, закріпивши мету членства у своїй конституції, чи зрушить у бік москви, тоді як путін не виявляє жодних ознак бажання припинити війну з сусідньою Україною", - пише видання.
Молдова, як вказано, має значну російськомовну меншість серед своїх 2,4-мільйонного населення.
"Мета кремля зрозуміла: захопити Молдову через виборчу урну, використовувати нас проти України і перетворити нас на плацдарм для гібридних атак на Європейський Союз, - заявила Санду євродепутатам у Страсбурзі 9 вересня. - Саме тому ці вибори такі важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не лише Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність".
У Молдові, як повідомила Санду цього місяця європейським законодавцям, за її оцінками, росія витратила еквівалент 1% ВВП її країни, або приблизно 150 мільйонів євро (178 мільйонів доларів США), щоб вплинути на референдум щодо членства в ЄС та її переобрання на посаду президента.
Європейські урядовці, знайомі з планами росії, заявили, що кремль, імовірно, виділив аналогічні суми на вибори цього місяця.
Один із головних аспектів плану кремля - створити враження конкурентної боротьби, але насправді це спрямоване на ослаблення підтримки Санду, ідеться в одному із документів, з якими ознайомився Bloomberg.
Голоси молдован, які проживають за кордоном, мали вирішальне значення на виборах 2024 року. Один із документів свідчить про те, що в межах своїх планів щодо проведення цих виборів росія мала намір вербувати представників молдовської діаспори та оплачувати їх приїзд та голосування.
Плани також включали кампанію з дезінформації в Telegram, TikTok та Facebook, а також через більш традиційні канали та кол-центри. У повідомленнях румунською мовою, офіційною мовою Молдови та російською мовою Санду звинувачують у тому, що вона - іноземна маріонетка, яка штовхає країну до злиднів і війни, пише видання.
Як випливає з документів, росія планує вербувати молодих людей зі спортивних клубів та злочинних угруповань для організації жорстоких провокацій під час голосування та протестів після нього. Це включає демонстрації з вимогою до Санду піти у відставку у разі поразки її партії на виборах або представити результати виборів як сумнівні у разі її перемоги.
У центрі уваги також перебувають події після виборів. За словами офіційних осіб європейського уряду, молдовські опозиційні партії одержують від москви різну підтримку - від консультацій до фінансування. У разі перемоги на виборах відносини між ними, імовірно, будуть напруженими, заявили офіційні особи з огляду на історію взаємної підозри та конкуренції за підтримку росії, пише видання.