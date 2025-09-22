$41.250.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф разработала план вмешательства в выборы в Молдове и срыва усилий правительства по курсу на ЕС - Bloomberg

Киев • УНН

Киев • УНН

 1046 просмотра

россия разработала многоцелевую стратегию для вмешательства в выборы в Молдове 28 сентября, направленную на подрыв шансов партии президента Майи Санду и ее отстранение от власти. План включает вербовку избирателей, организацию протестов, дезинформацию и давление на должностных лиц.

рф разработала план вмешательства в выборы в Молдове и срыва усилий правительства по курсу на ЕС - Bloomberg

россия разработала план вмешательства в выборы в Молдове и срыва усилий правительства по поддержанию курса страны на членство в Европейском Союзе, со ссылкой на изученные документы сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "многоцелевая стратегия была окончательно разработана весной и координировалась непосредственно кремлем". "Цель - подорвать шансы партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду на выборах 28 сентября и в конечном итоге добиться ее отстранения от власти", следует из документов, которые ссылаются на внутренние планы россии.

Зажатая между охваченной войной Украиной и Румынией, государством, входящим в ЕС и НАТО, эта крошечная страна является ключевым полем битвы между проевропейскими и пророссийскими политическими силами, отмечает издание. Выборы в воскресенье состоятся через год после референдума о том, следует ли Молдове стремиться к членству в ЕС, что было одобрено с минимальным перевесом голосов на фоне заявлений правительства о вмешательстве кремля, пишет издание.

"Тактика включает вербовку молдаван за границей, в том числе в россии, для голосования на избирательных участках в ЕС и других странах, использование других лиц для организации деструктивных протестов и широкомасштабной кампании по дезинформации в социальных сетях", как следует из документов. "Еще одним ключевым направлением планов администрации президента владимира путина является использование компрометирующих материалов для давления на должностных лиц с целью срыва избирательного процесса", - говорится в публикации.

Как пишет издание, Bloomberg не смог подтвердить, реализует ли россия эти планы, на фоне того, как избирательная кампания в Молдове завершается на этой неделе. Однако два европейских чиновника, знакомых с ситуацией, заявили, что они "почти уверены", что она намерена выполнить большинство из них.

Тем временем молдавская полиция усиливает меры по борьбе с дезинформационными кампаниями и попытками подкупа избирателей. В прошлом месяце власти официально потребовали заблокировать 443 канала в TikTok.

"Сейчас решается, продолжит ли Молдова путь к европейской интеграции, закрепив цель членства в своей конституции, или сдвинется в сторону москвы, тогда как путин не выказывает никаких признаков желания прекратить войну с соседней Украиной", - пишет издание.

Молдова, как указано, имеет значительное русскоязычное меньшинство среди своего 2,4-миллионного населения.

"Цель кремля ясна: захватить Молдову через избирательную урну, использовать нас против Украины и превратить нас в плацдарм для гибридных атак на Европейский Союз, - заявила Санду евродепутатам в Страсбурге 9 сентября. - Именно поэтому эти выборы так важны. Защищая их, мы защищаем не только Молдову, но и региональную безопасность и стабильность".

российская сеть фейковых новостей хочет повлиять на выборы в Молдове - BBC22.09.25, 12:08 • 1172 просмотра

В Молдове, как сообщила Санду в этом месяце европейским законодателям, по ее оценкам, россия потратила эквивалент 1% ВВП ее страны, или примерно 150 миллионов евро (178 миллионов долларов США), чтобы повлиять на референдум о членстве в ЕС и ее переизбрание на пост президента.

Европейские чиновники, знакомые с планами России, заявили, что Кремль, вероятно, выделил аналогичные суммы на выборы этого месяца.

Один из главных аспектов плана кремля - создать впечатление конкурентной борьбы, но на самом деле это направлено на ослабление поддержки Санду, говорится в одном из документов, с которыми ознакомился Bloomberg.

Голоса молдаван, проживающих за границей, имели решающее значение на выборах 2024 года. Один из документов свидетельствует о том, что в рамках своих планов по проведению этих выборов россия намеревалась вербовать представителей молдавской диаспоры и оплачивать их приезд и голосование.

Планы также включали кампанию по дезинформации в Telegram, TikTok и Facebook, а также через более традиционные каналы и колл-центры. В сообщениях на румынском языке, официальном языке Молдовы, и русском языке Санду обвиняют в том, что она - иностранная марионетка, которая толкает страну к нищете и войне, пишет издание.

Как следует из документов, россия планирует вербовать молодых людей из спортивных клубов и преступных группировок для организации жестоких провокаций во время голосования и протестов после него. Это включает демонстрации с требованием к Санду уйти в отставку в случае поражения ее партии на выборах или представить результаты выборов как сомнительные в случае ее победы.

В центре внимания также находятся события после выборов. По словам официальных лиц европейского правительства, молдавские оппозиционные партии получают от москвы различную поддержку - от консультаций до финансирования. В случае победы на выборах отношения между ними, вероятно, будут напряженными, заявили официальные лица, учитывая историю взаимной подозрительности и конкуренции за поддержку россии, пишет издание.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Владимир Путин
НАТО
Майя Санду
Европейский Союз
Румыния
Украина
Молдова