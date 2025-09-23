У рф заявили про нібито підготовку НАТО до "окупації" Молдови - ЦПД РНБО
Київ • УНН
російські пропагандисти стверджують, що НАТО готується до окупації Молдови, концентруючи війська в Румунії та Одесі. ЦПД РНБО спростовує ці заяви, називаючи їх інформаційною провокацією Кремля для дестабілізації ситуації перед виборами.
російської пропагандисти заявляють про нібито "плани окупації Молдови Європою", наголошуючи що їх мета – дестабілізація ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Пропагандисти з посиланням на російську зовнішню розвідку заявляють, що НАТО "концентрує війська" в Румунії та "готується розмістити сили в Одесі", щоб "залякати Придністров’я". Також вигадуються тези про "намір Брюсселя окупувати Молдову" та "страх ЄС перед власними фальсифікаціями на виборах
Насправді ці повідомлення є черговою інформаційною провокацією Кремля, наголошують у ЦПД. "Жодних доказів на користь озвучених тверджень не існує. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня, створивши образ "зовнішньої загрози" для мобілізації проросійських виборців", - зазначено у повідомленні.
ЦПД раніше повідомляв, що Кремль розробив багаторівневий план втручання у парламентські вибори в Молдові: вербування виборців із діаспори, фінансування протестів, масові дезінформаційні кампанії та використання сфабрикованого "компромату" — все це має зірвати курс країни на вступ до ЄС і посилити позиції проросійських сил.
Такі методи - частина ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політиків і нав’язування вигідних москві сценаріїв
Нагадаємо
За повідомленням Bloomberg росія розробила багатоцільову стратегію для втручання у вибори в Молдові 28 вересня, спрямовану на підрив шансів партії президента Маї Санду та її усунення від влади. План включає вербування виборців, організацію протестів, дезінформацію та тиск на посадовців.