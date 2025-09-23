$41.380.13
У рф заявили про нібито підготовку НАТО до "окупації" Молдови - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 86 перегляди

російські пропагандисти стверджують, що НАТО готується до окупації Молдови, концентруючи війська в Румунії та Одесі. ЦПД РНБО спростовує ці заяви, називаючи їх інформаційною провокацією Кремля для дестабілізації ситуації перед виборами.

У рф заявили про нібито підготовку НАТО до "окупації" Молдови - ЦПД РНБО

російської пропагандисти заявляють про нібито "плани окупації Молдови Європою", наголошуючи що їх мета – дестабілізація ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Пропагандисти з посиланням на російську зовнішню розвідку заявляють, що НАТО "концентрує війська" в Румунії та "готується розмістити сили в Одесі", щоб "залякати Придністров’я". Також вигадуються тези про "намір Брюсселя окупувати Молдову" та "страх ЄС перед власними фальсифікаціями на виборах

- йдеться у повідомленні.

Насправді ці повідомлення є черговою інформаційною провокацією Кремля, наголошують у ЦПД. "Жодних доказів на користь озвучених тверджень не існує. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня, створивши образ "зовнішньої загрози" для мобілізації проросійських виборців", - зазначено у повідомленні.

ЦПД раніше повідомляв, що Кремль розробив багаторівневий план втручання у парламентські вибори в Молдові: вербування виборців із діаспори, фінансування протестів, масові дезінформаційні кампанії та використання сфабрикованого "компромату" — все це має зірвати курс країни на вступ до ЄС і посилити позиції проросійських сил.

Такі методи - частина ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політиків і нав’язування вигідних москві сценаріїв

- зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

За повідомленням Bloomberg росія розробила багатоцільову стратегію для втручання у вибори в Молдові 28 вересня, спрямовану на підрив шансів партії президента Маї Санду та її усунення від влади. План включає вербування виборців, організацію протестів, дезінформацію та тиск на посадовців.

Ольга Розгон

