россия прилагает колоссальные усилия для дестабилизации Молдовы накануне выборов - МИД

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что россия тратит значительные ресурсы на дестабилизацию ситуации в Молдове накануне выборов в стране. Он подчеркнул, что Украина поддерживает демократические выборы в соседней стране и готова помогать и совместно двигаться с Молдовой к членству в ЕС, пишет УНН.

Подробности

На вопрос о предстоящих скорых выборах в Молдове и попытках рф вмешаться в этот демократический процесс, Тихий подтвердил, что такие попытки есть и они не единичны, впрочем, такое поведение россии, по его словам, вполне ожидаемо.

Мы знаем, что россия прилагает колоссальные усилия для дестабилизации Молдовы. Вливает в это деньги, вливает ресурсы, пытается дестабилизировать с помощью пропаганды, дезинформации, различных методов, различных действий. Все это, по нашему мнению, составляет грубое вмешательство во внутренние дела Молдовы - отметил Тихий.

Он добавил, что Украина рассчитывает на то, что выборы в этой соседней стране пройдут демократично, открыто и желает ей процветания и достойного уровня жизни, "которые будут обеспечивать наше будущее совместное членство в Европейском Союзе".

Мы считаем, что мы должны дальше двигаться совместно с Молдовой на этом пути, синхронно продвигаться к нашему членству в Европейском Союзе, потому что членство в ЕС для Украины и Молдовы - это мир, безопасность и достойный уровень жизни. А россия, конечно, пытается всему этому помешать. Это не ново - подчеркнул представитель.

Чтобы этого добиться, по словам Тихого, рф будет способствовать дестабилизации ситуации и прибегать к любым деструктивным действиям в отношении Молдовы, и в этом ключе Украина "всегда готова к оказанию всяческой помощи и поддержки, чтобы не допустить дестабилизации в регионе".

Напомним

29 августа в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала к ответственности и предупредила о внешнем вмешательстве.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия усилила онлайн-кампанию по дезинформации и использует православных священников и сеть ботов "матрешка" для вмешательства в выборы. Она также отметила, что РФ потратила на вмешательство в выборы в прошлом году средства, равные около 1% ВВП Молдовы.

Также в Молдове разоблачили схему подкупа избирателей, организованную через приложение TAITO и финансируемую российскими структурами олигарха Илана Шора. Людям обещали крупные выплаты за участие в митингах и распространение антиевропейских материалов, но деньги они не получали.