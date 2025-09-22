Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан поддержать европейский курс, подчеркнув, что пророссийские силы могут превратить страну в плацдарм для российских войск в Одесскую область. Она отметила, что москва тратит миллионы на подкуп избирателей и имеет сообщников в Молдове.
Сегодня президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам страны и диаспоре, призвав их поддержать европейский курс и защитить суверенитет. Она подчеркнула, что если пророссийские силы одержат победу на выборах, Молдова может стать плацдармом для проникновения российских войск в Одесскую область, пишет УНН со ссылкой на News Maker.
Детали
Президент Майя Санду 22 сентября обратилась к жителям Молдовы и диаспоре, "призвав их на предстоящих выборах защитить суверенитет, целостность и европейское", пишет издание.
При этом Санду перечислила те же угрозы, о которых ранее говорили представители PAS, сказав, что в случае победы пророссийских сил Молдова может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Санду подчеркнула, что москва тратит на подкуп избирателей сотни миллионов евро, и в Молдове "кремль имеет сообщников".
Ранее УНН писал, что BBC раскрыла тайную сеть, финансируемую россией, которая пытается подорвать демократические выборы в Молдове 28 сентября. Участникам сети обещали деньги за распространение пророссийской пропаганды и дезинформации против проевропейской партии.
В частности, пророссийские "СМИ" пытаются дискредитировать президента Молдовы Майю Санду, распространяя поддельные "медицинские документы" о ее психических расстройствах. На самом деле эти материалы содержат многочисленные ошибки, а сами даты лечения совпадают с официальными встречами Санду в Молдове, что опровергает фейк.
