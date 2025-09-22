$41.250.00
17:45 • 862 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
12:19 • 11956 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 19390 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 29141 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 45779 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 46175 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26146 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 44732 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24108 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34555 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан поддержать европейский курс, подчеркнув, что пророссийские силы могут превратить страну в плацдарм для российских войск в Одесскую область. Она отметила, что москва тратит миллионы на подкуп избирателей и имеет сообщников в Молдове.

Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду

Сегодня президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам страны и диаспоре, призвав их поддержать европейский курс и защитить суверенитет. Она подчеркнула, что если пророссийские силы одержат победу на выборах, Молдова может стать плацдармом для проникновения российских войск в Одесскую область, пишет УНН со ссылкой на News Maker.

Детали

Президент Майя Санду 22 сентября обратилась к жителям Молдовы и диаспоре, "призвав их на предстоящих выборах защитить суверенитет, целостность и европейское", пишет издание.

При этом Санду перечислила те же угрозы, о которых ранее говорили представители PAS, сказав, что в случае победы пророссийских сил Молдова может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Санду подчеркнула, что москва тратит на подкуп избирателей сотни миллионов евро, и в Молдове "кремль имеет сообщников".

Ранее УНН писал, что BBC раскрыла тайную сеть, финансируемую россией, которая пытается подорвать демократические выборы в Молдове 28 сентября. Участникам сети обещали деньги за распространение пророссийской пропаганды и дезинформации против проевропейской партии.

В частности, пророссийские "СМИ" пытаются дискредитировать президента Молдовы Майю Санду, распространяя поддельные "медицинские документы" о ее психических расстройствах. На самом деле эти материалы содержат многочисленные ошибки, а сами даты лечения совпадают с официальными встречами Санду в Молдове, что опровергает фейк.

Доступ к аэропорту Кишинева ограничат в дни, близкие к дате выборов22.09.25, 16:05 • 1882 просмотра

Алена Уткина

