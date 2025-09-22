Доступ к аэропорту Кишинева ограничат в дни, близкие к дате выборов
Киев • УНН
Молдова ограничивает доступ к терминалу аэропорта Кишинева с 25 по 30 сентября. Это связано с парламентскими выборами, ростом пассажиропотока из-за паломничества хасидов в Умань, а также для обеспечения общественного порядка.
Молдова объявила о временном ограничении доступа к терминалу аэропорта Кишинева, что совпадает с датами вокруг дня парламентских выборов 28 сентября. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.
Подробности
Пограничная полиция Молдовы 22 сентября объявила, что по рекомендации группы по управлению рисками с начала суток 25 сентября до конца суток 30 сентября доступ в терминал аэропорта Кишинева будет ограничен.
В указанные даты зайти в терминал смогут только пассажиры с билетами на рейсы, персонал аэропорта и авиалиний.
В Пограничной полиции отметили, что ограничения связаны с ростом пассажиропотока, в частности из-за сезона паломничества хасидов в Умань, и "для обеспечения общественного порядка и комфорта пассажиров и предотвращения инцидентов и ложных сообщений о минировании".
Пассажиров призвали с пониманием отнестись к ограничениям и приезжать с запасом не менее 3 часов до рейса.
Дополнение
28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, которые могут стать определяющими для дальнейшего курса страны.
Напомним
29 августа в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала к ответственности и предупредила о внешнем вмешательстве.
Президент Молдовы Майя Санду в выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге заявила, что Молдова не выдержит российского давления, если не присоединится к Европейскому Союзу.
Кроме того, молдавская президент заявила, что Россия использует священников и ботов для оказания влияния на выборы в Молдове.