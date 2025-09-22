$41.250.00
Доступ до аеропорту Кишинева обмежать у дні біля дати виборів

Київ • УНН

 242 перегляди

Молдова обмежує доступ до терміналу аеропорту Кишинева з 25 по 30 вересня. Це пов'язано з парламентськими виборами, зростанням пасажиропотоку через паломництво хасидів до Умані, та задля забезпечення громадського порядку.

Доступ до аеропорту Кишинева обмежать у дні біля дати виборів

Молдова оголосила про тимчасове обмеження доступу до термінала аеропорту Кишинева, що збігається з датами довкола дня парламентських виборів 28 вересня. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі

Прикордонна поліція Молдови 22 вересня оголосила, що за рекомендацією групи з управління ризиками з початку доби 25 вересня до кінця доби 30 вересня доступ у термінал аеропорту Кишинева буде обмежено.

У зазначені дати зайти у термінал зможуть лише пасажири з квитками на рейси, персонал аеропорту та авіаліній. 

У Прикордонній поліції зазначили, що обмеження пов’язані зі зростанням пасажиропотоку, зокрема через сезон паломництва хасидів до Умані, та "для забезпечення громадського порядку й комфорту пасажирів та запобігання інцидентам і фальшивим повідомленням про замінування". 

Пасажирів закликали з розумінням поставитися до обмежень та приїздити із запасом не менше 3 годин до рейсу. 

Доповненння

28 вересня в Молдові пройдуть парламентські вибори, які можуть стати визначальними для подальшого курсу країни.

Нагадаємо

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання. 

Президент Молдови Майя Санду у виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі заявила, що Молдова не витримає російського тиску, якщо не приєднається до Європейського Союзу.

Крім того, молдовська президентка заявила, що росія використовує священників та ботів для здійснення впливу на вибори у Молдові. 

Ольга Розгон

