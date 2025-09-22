Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду
Київ • УНН
Президент Молдови Майя Санду закликала громадян підтримати європейський курс, наголосивши, що проросійські сили можуть перетворити країну на плацдарм для російських військ на Одещину. Вона зазначила, що москва витрачає мільйони на підкуп виборців та має спільників у Молдові.
Сьогодні президент Молдови Майя Санду звернулася до громадян країни та діаспори, закликавши їх підтримати європейський курс і захистити суверенітет. Вона наголосила, що якщо проросійські сили здобудуть перемогу на виборах, Молдова може стати плацдармом для проникнення російських військ на Одещину, пише УНН із посиланням на News Maker.
Деталі
Президент Майя Санду 22 вересня звернулася до мешканців Молдови та діаспори, "закликавши їх на майбутніх виборах захистити суверенітет, цілісність та європейське", пише видання.
При цьому Санду перерахувала ті ж погрози, про які раніше говорили представники PAS, сказавши, що у разі перемоги проросійських сил Молдова може стати плацдармом для проникнення на Одещину. Санду підкреслила, що москва витрачає на підкуп виборців сотні мільйонів євро, і в Молдові "кремль має спільників".
Раніше УНН писав, що BBC розкрила таємну мережу, фінансовану росією, яка намагається підірвати демократичні вибори в Молдові 28 вересня. Учасникам мережі обіцяли гроші за поширення проросійської пропаганди та дезінформації проти проєвропейської партії.
Зокрема проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови Маю Санду, поширюючи підроблені "медичні документи" про її психічні розлади. Насправді ці матеріали містять численні помилки, а самі дати лікування збігаються з офіційними зустрічами Санду в Молдові, що спростовує фейк.
