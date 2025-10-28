Рейтинг Лейбористської партії Британії впав до історичного мінімуму
Рейтинг Лейбористської партії Британії досяг найнижчого рівня за всю історію спостережень, становлячи 17%. Це зрівняло її з Консервативною партією, тоді як партія Reform UK лідирує з 27%.
Згідно з опитуванням YouGov, рейтинг Лейбористської партії Британії досяг найнижчого рівня за всю історію спостережень, але майже зрівнялась за показниками підтримки із "зеленими", консерваторами ліберал-демократами Сполученого Королівства.
Деталі
Лише 17% британців заявили, що проголосували б за Лейбористську партію, якби вибори відбулися завтра. Про це свідчить нове опитування, що було опитуванням, опубліковано у вівторок, 28 жовтня.
При цьому Лейбористська партія Британії стикається з загрозами зліва та справа у політичному полі - є побоювання щодо втрати виборців на користь партії Reform UK або зростаючої довіри виборців до партії "Зелених".
За даними опитування, праворадикальна партія Найджела Фараджа "Реформа Великої Британії" (Reform UK) лідирує з 27%. Партія "Зелених" набрала 16%, згідно з даними YouGov. Для "зеленних" Британії це є найвищим показником за всю історію.
Консерватори були на одному рівні з Лейбористською партією з 17%, а Ліберальні демократи – з 15%.
