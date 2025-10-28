Рейтинг канцлера Германии Мерца падает до рекордно низкого уровня – результаты опросов

Популярность немецкого канцлера Фридриха Мерца достигла исторического минимума, свидетельствуют результаты нового тренд-барометра RTL/ntv. Лишь 25% респондентов довольны его работой, тогда как 72% выражают недовольство – это рекордные показатели с момента формирования правительства в мае. Об этом говорится в материале NTV, пишет УНН.

Детали

Сам Мерц связывает падение поддержки с последствиями нерегулируемой миграции и вопросом безопасности в городах. В то же время общество реагирует на его заявления неоднозначно: 46% считают проблему важной, а 50% – приоритетными являются другие вопросы. Особенно остро это ощущается среди избирателей партий ХДС/ХСС и AfD, которые поддерживают акцент на "городском ландшафте", тогда как сторонники СДПГ, Зеленых и Левой партии относятся к этому менее серьезно.

Мерц: после встречи Зеленского с Трампом Европа поддержит следующие шаги к миру

В тренд-барометре RTL/ntv, если бы выборы в Бундестаг состоялись на этой неделе, результаты могли бы выглядеть так: партия AfD набрала бы 26% (ранее 20,8%), ХДС/ХСС 25% (ранее 28,5%), СДПГ 13% (16,4%), Левая партия 12% (8,8%), Зеленые 12% (11,6%), BSW 4%, СвДП 3%, остальные партии – 6%. Несмотря на небольшой рост ХДС/ХСС на 1 пункт, партия канцлера все еще уступает AfD и не имеет собственного большинства вместе с СДПГ.

Дебаты относительно "городского ландшафта" и последствий миграции не пошли на пользу Мерцу: среди сторонников коалиционных партий ХДС/ХСС лишь 72% довольны его работой, тогда как у сторонников СДПГ этот показатель составляет лишь 27%. Среди избирателей оппозиционных партий недовольство достигает 85–97%.

Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico

Эксперты отмечают, что падение популярности Мерца сопровождается ростом поддержки AfD и частичным укреплением позиций Левой партии и Зеленых, что свидетельствует о фрагментации политического ландшафта Германии и росте неуверенности среди граждан.

Низкие рейтинги правящей коалиции и канцлера, вероятно, связаны не только с дебатами относительно "городского ландшафта": экономические ожидания снова резко упали. Доля тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в Германии, выросла на 5 пунктов до 66 процентов. Доля тех, кто ожидает улучшения, снизилась на 3 пункта до 14 процентов. 19 процентов ожидают, что ситуация останется неизменной, что на 2 пункта меньше, чем на предыдущей неделе – говорится в материале NTV.

Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь