Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 октября, 19:08 • 10637 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 20674 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 30433 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 23208 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 21426 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 27610 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 35745 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 38941 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19193 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19656 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.3м/с
94%
747мм
Популярные новости
путин прокомментировал отказ Трампу в Нобелевской премии мира10 октября, 16:15 • 5138 просмотра
Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов - Зеленский10 октября, 16:25 • 2834 просмотра
Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну10 октября, 16:49 • 2972 просмотра
Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация10 октября, 17:55 • 5782 просмотра
Из-за замечания прибил дверью авто травмированную руку ветерана: под Киевом полиция проводит проверкуVideo10 октября, 18:28 • 3566 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 30433 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 27610 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 35745 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 38941 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 90409 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кир Стармер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Франция
Румыния
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 22642 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 25162 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 28008 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 90409 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 37810 просмотра
Актуальное
ATACMS
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили новые удары РФ по Украине, поставку систем Patriot и расширение программы PURL.

Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По его словам, речь, в частности, шла о новых ударах российских захватчиков по Украине.

Очень ценим солидарность и поддержку со стороны Германии. Сегодня (10 октября - ред.) Россия нанесла террористический удар по Украине, по нашей энергетической инфраструктуре. Применила сотни дронов и десятки ракет

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Германия внесла большой вклад в защиту жизней украинцев.

Еще раз поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить нам две дополнительные системы Patriot. Мы обсудили российские намерения и нашу общую возможность защищаться и защититься

- указал Президент.

Он добавил, что они с Мерцем также говорили о наших контактах с партнерами, совместной работе в рамках коалиции желающих и инициативе PURL.

"Германия уже внесла свой вклад, мы благодарны за это. Договорились работать над расширением программы и привлечением к ней других стран", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о новых ударах российских захватчиков по Украине. Кроме того, они обсуждали участие Британии в программе PURL.

путин нанес массированный удар по Украине, пока мир сосредоточен на Ближнем Востоке - Зеленский10.10.25, 22:52 • 1636 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Норвегия
Германия
Владимир Зеленский
Украина