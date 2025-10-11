Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили новые удары РФ по Украине, поставку систем Patriot и расширение программы PURL.
Подробности
По его словам, речь, в частности, шла о новых ударах российских захватчиков по Украине.
Очень ценим солидарность и поддержку со стороны Германии. Сегодня (10 октября - ред.) Россия нанесла террористический удар по Украине, по нашей энергетической инфраструктуре. Применила сотни дронов и десятки ракет
Он подчеркнул, что Германия внесла большой вклад в защиту жизней украинцев.
Еще раз поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить нам две дополнительные системы Patriot. Мы обсудили российские намерения и нашу общую возможность защищаться и защититься
Он добавил, что они с Мерцем также говорили о наших контактах с партнерами, совместной работе в рамках коалиции желающих и инициативе PURL.
"Германия уже внесла свой вклад, мы благодарны за это. Договорились работать над расширением программы и привлечением к ней других стран", - резюмировал Зеленский.
