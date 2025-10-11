Зеленський поспілкувався з Мерцом: про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За його словами, мова, зокрема, йшла про нові удари російських загарбників по Україні.

Дуже цінуємо солідарність і підтримку з боку Німеччини. Сьогодні (10 жовтня - ред.) росія завдала терористичного удару по Україні, по нашій енергетичній інфраструктурі. Застосувала сотні дронів і десятки ракет - написав Зеленський.

Він підкреслив, що Німеччина зробила великий внесок у захист життів українців.

Ще раз подякував за спільне з Норвегією рішення поставити нам дві додаткові системи Patriot. Ми обговорили російські наміри й нашу спільну можливість захищатись і захиститися - вказав Президент.

Він додав, що вони з Мерцем також говорили про наші контакти з партнерами, спільну роботу в межах коаліції охочих та ініціативу PURL.

"Німеччина вже зробила свій внесок, ми вдячні за це. Домовилися працювати над розширенням програми й залученням до неї інших країн", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про нові удари російських загарбників по Україні. Крім того, вони обговорювали участь Британії у програмі PURL.

путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський