путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що це новий рекорд підлості Росії.
російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Це новий рекорд його підлості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав, всі ключові лідери зосередили свою увагу на тому, що відбувається саме там. Це дійсно шанс встановити мир після стількох жертв у цьому регіоні. Це новий рекорд підлості росії – саме в такий момент посилювати терористичний удар
Наше завдання - відповідати ворогу: Зеленський про блекаут в москві10.10.25, 21:35 • 1682 перегляди
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що Україна після обстрілів енергетики з боку росії має дати відповідь.
Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, насамперед, - захищати себе. Те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували. Розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу, туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому працювати ширше, використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо
Додамо
Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку.
Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.