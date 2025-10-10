путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський

$41.510.10
48.210.07
ukenru
19:08 • 6612 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
17:04 • 15063 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 25518 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 19878 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 18582 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 24970 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 33509 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 36877 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18418 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18956 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.2м/с
92%
746мм
Популярнi новини
Порошенко постав перед судом за держзраду, а його кум продає віллу за $4 млн - час відповідати, - політолог10 жовтня, 12:02 • 17994 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго10 жовтня, 12:07 • 13646 перегляди
Південна Африка розслідує, як їхнє "цивільне" обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф10 жовтня, 12:09 • 3158 перегляди
Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях10 жовтня, 12:55 • 3418 перегляди
путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф15:56 • 3324 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 25526 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 24972 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 33511 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 36880 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 88622 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Ребров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 21857 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 24293 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 27276 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 88622 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 37133 перегляди
Актуальне
ATACMS
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що це новий рекорд підлості Росії.

путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський

російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Це новий рекорд його підлості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав, всі ключові лідери зосередили свою увагу на тому, що відбувається саме там. Це дійсно шанс встановити мир після стількох жертв у цьому регіоні. Це новий рекорд підлості росії – саме в такий момент посилювати терористичний удар 

- зазначив Зеленський.

Наше завдання - відповідати ворогу: Зеленський про блекаут в москві10.10.25, 21:35 • 1682 перегляди

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що Україна після обстрілів енергетики з боку росії має дати відповідь.

Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, насамперед, - захищати себе. Те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували. Розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу, туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому працювати ширше, використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо 

- сказав Зеленський.

Додамо

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку. 

Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Блекаут 
Аптека
Дощі в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна