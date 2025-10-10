путін завдав масштабного удару по Україні, поки світ зосереджений на Близькому Сході - Зеленський

російський диктатор володимир путін завдав масштабного удару по Україні, коли більшість світових лідерів зосереджені на встановленні миру на Близькому Сході. Це новий рекорд його підлості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав, всі ключові лідери зосередили свою увагу на тому, що відбувається саме там. Це дійсно шанс встановити мир після стількох жертв у цьому регіоні. Це новий рекорд підлості росії – саме в такий момент посилювати терористичний удар