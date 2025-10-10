Ворог не зупиняється, у найближчі дні прогнозують нову атаку на Київ: мер закликає зробити запаси води та підготувати аптечку

$41.510.10
48.210.07
ukenru
15:17 • 20 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 3752 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 7464 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 11116 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 23236 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 28414 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17140 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18197 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17978 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25710 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
75%
747мм
Популярнi новини
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 19811 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10 жовтня, 06:38 • 26039 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18435 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго09:38 • 17317 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13620 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto15:17 • 20 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35 • 11124 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 23241 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 28416 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79217 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Лі Цян
Марко Рубіо
Антоніо Таяні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сумська область
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 10508 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 13737 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 18549 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 79215 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 33816 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Ручна граната
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Ворог не зупиняється, у найближчі дні прогнозують нову атаку на Київ: мер закликає зробити запаси води та підготувати аптечку

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Київ пережив одну з найскладніших атак, проте ворог не зупиняється, і в найближчі дні прогнозують нову. Міський голова Віталій Кличко закликав киян зробити запаси води, підготувати аптечку та набір продуктів харчування.

Ворог не зупиняється, у найближчі дні прогнозують нову атаку на Київ: мер закликає зробити запаси води та підготувати аптечку

Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко і закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення, передає УНН.

У результаті масованої атаки ворога, який бив по обʼєктах критичної інфраструктури України, наразі запроваджені екстрені відключення електрики в більшості областей країни. Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби 

- повідомив Кличко.

За його словами, енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.  

Роботу систему водопостачання відновили, вона працює в штатному режимі. Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску.

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень10.10.25, 16:35 • 11117 переглядiв

Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги 

- резюмував мер.

Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго10.10.25, 15:07 • 8720 переглядiв

Нагадаємо

Формуючи домашню аптечку та роблячи запаси, як того вимагає столична влада, важливо дотримуватися правил раціонального споживання ліків, аби не переплачувати та не створювати запасів, які згодом доведеться викинути. Вибір аналогів з демократичними цінами, а не розпіарених брендів – одне з основних правил раціонального споживання ліків. Адже українці можуть суттєво економити, обираючи генерики, які мають ту саму діючу речовину, що й розкручені бренди.

Наприклад, популярний "Септефрил" від Борщагівського заводу продається майже удвічі дешевше – 44,48 грн, за його аналог від "Дарниці", який коштує майже вдвічі дорожче – 87,41 грн. Схожа різниця фіксується і на жарознижувальних засобах, як-от "Парацетамол" чи "Ібупрофен". Так "Парацетамол" від "Дарниці" коштує 30,60 грн, тоді як аналог від "Артеріум" можна знайти за 19,05 грн. "Ібупрофен" виробництва "Дарниці" продається за 70,30 грн, а у "Лекхіма" той самий препарат обійдеться у 61,17 грн. На ринку засобів від головного болю найвідоміший "Цитрамон-Дарниця" коштує 27 грн, тоді як його найдоступніший аналог можна придбати за 11,30 грн, що дає пряму економію у 15 гривень. Серед заспокійливих засобів "Валідол" від "Фармак" пропонується за 12,50 грн, а виробництва "Дарниці" – за 14,80 грн. Так само можна обрати дешевший аналог актуального для осінньо-зимового періоду препарату від кашлю "Амброксол": виробництва "Дарниці" коштує 24,82 грн, тоді як борщагівський аналог дешевший – 18,95 грн. Також створюйте лише базовий набір – не перетворюйте аптечку на склад.

Експерти наголошують, що в середньому в кожній домашній аптечці лежить п'ять упаковок ліків, які так і не знадобляться. Базовий набір для домашньої аптечки рекомендовано формувати, керуючись порадами МОЗ, обираючи при цьому недорогі аналоги вітчизняного виробництва для економії.  

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Аптека
Електроенергія
Віталій Кличко
Україна
Київ