Ворог не зупиняється, у найближчі дні прогнозують нову атаку на Київ: мер закликає зробити запаси води та підготувати аптечку

Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко і закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення, передає УНН.

У результаті масованої атаки ворога, який бив по обʼєктах критичної інфраструктури України, наразі запроваджені екстрені відключення електрики в більшості областей країни. Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби - повідомив Кличко.

За його словами, енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.

Роботу систему водопостачання відновили, вона працює в штатному режимі. Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску.

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень

Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги - резюмував мер.

Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго

Нагадаємо

Формуючи домашню аптечку та роблячи запаси, як того вимагає столична влада, важливо дотримуватися правил раціонального споживання ліків, аби не переплачувати та не створювати запасів, які згодом доведеться викинути. Вибір аналогів з демократичними цінами, а не розпіарених брендів – одне з основних правил раціонального споживання ліків. Адже українці можуть суттєво економити, обираючи генерики, які мають ту саму діючу речовину, що й розкручені бренди.

Наприклад, популярний "Септефрил" від Борщагівського заводу продається майже удвічі дешевше – 44,48 грн, за його аналог від "Дарниці", який коштує майже вдвічі дорожче – 87,41 грн. Схожа різниця фіксується і на жарознижувальних засобах, як-от "Парацетамол" чи "Ібупрофен". Так "Парацетамол" від "Дарниці" коштує 30,60 грн, тоді як аналог від "Артеріум" можна знайти за 19,05 грн. "Ібупрофен" виробництва "Дарниці" продається за 70,30 грн, а у "Лекхіма" той самий препарат обійдеться у 61,17 грн. На ринку засобів від головного болю найвідоміший "Цитрамон-Дарниця" коштує 27 грн, тоді як його найдоступніший аналог можна придбати за 11,30 грн, що дає пряму економію у 15 гривень. Серед заспокійливих засобів "Валідол" від "Фармак" пропонується за 12,50 грн, а виробництва "Дарниці" – за 14,80 грн. Так само можна обрати дешевший аналог актуального для осінньо-зимового періоду препарату від кашлю "Амброксол": виробництва "Дарниці" коштує 24,82 грн, тоді як борщагівський аналог дешевший – 18,95 грн. Також створюйте лише базовий набір – не перетворюйте аптечку на склад.

Експерти наголошують, що в середньому в кожній домашній аптечці лежить п'ять упаковок ліків, які так і не знадобляться. Базовий набір для домашньої аптечки рекомендовано формувати, керуючись порадами МОЗ, обираючи при цьому недорогі аналоги вітчизняного виробництва для економії.