Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
Київ • УНН
Внаслідок ударів рф по енергетичній інфраструктурі України 10 жовтня, деякі області зіткнулися з відключеннями світла. Дізнайтеся, які девайси допоможуть підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та скільки вони коштують.
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, армія рф завдала ударів по Україні, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключень світла у деяких областях України. УНН розповідає, які підготуватися до відключення світла, та скільки коштують необхідні девайси.
Ситуація в енергетиці
Внаслідок ударів були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключень світла у деяких областях України. Зокрема, найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях, запроваджені аварійні відключення.
Девайси на випадок введення графіків відключення світла
Портативні зарядні пристрої. Ціни на PowerBank залежать від ємності вбудованого акумулятора. Чим більша ємність - тим вища ціна. Наприклад, PowerBank із ємністю акумулятора в 10 тис. мАг можна в середньому придбати від 900 до 1100 гривень. PowerBank із ємністю акумулятора в 20 тис. мАг вже буде коштувати від 1300 гривень до 1700 гривень.
Більш потужні PowerBank з ємністю акумулятора в понад 50 тис. мАг вже стартують від 2 тис. гривень.
Зазначимо, що вартість PowerBank також залежить і від виробника.
На що звернути увагу при виборі PowerBank: в першу чергу, необхідно обрати, для чого ви його будете використовувати.
Для телефонів підійдуть моделі з ємністю від 10 тис. мАг - цього достатньо для 2-3 повноцінних заряджань стандартного телефону з акумулятором на 4000–5000 мАг. Потужність заряджання має бути в межах 10–18 Вт - це дозволить швидко поповнити заряд навіть під час активного користування гаджетом. Такі повербанки зазвичай компактні, тому їх зручно брати із собою на роботу, навчання чи в подорож.
Планшети споживають більше енергії, ніж смартфони, тому потребують більш містких джерел живлення. Рекомендується обирати моделі з ємністю не менше ніж 20 тис. мАг. Це забезпечить 1–2 повні зарядки середнього планшета. Потужність у діапазоні 15–30 Вт дозволить не лише швидко заряджати планшет, але й використовувати пристрій під час заряджання без помітного зниження продуктивності. Такі повербанки - гарний варіант для активних користувачів, які часто працюють з великим екраном у дорозі.
Для ноутбуків варто вибирати моделі ємністю від 30 тис. мАг і потужністю 60-100 Вт.
Зарядні станції. Як і у випадку з PowerBank, вартість зарядних станцій залежить від потужності. Наприклад, зарядна станція потужністю до 500 Вт·год обійдеться в середньому 10-12 тис. гривень.
За зарядні станції потужність від 500 до 1000 Вт·год вже стартує від 15 тис. до 35 тис. в залежності від виробника.
Деякі ціни на зарядні станції в понад 3000 Вт·год сягають понад 100 тис. гривень, хоча ще можна знайти в діапазоні від 80 тис. до 90 тис. гривень.
Як стверджують Telegram-канали, ціни на деякі зарядні станції почали рости з ночі, і деякі з них зросли майже на 8 тис. гривень.
Оцініть, що саме ви хочете живити від зарядної станції, та підрахуйте потужність, яка вам потрібна. Наприклад, під час відсутності світла ви хочете без проблем робити собі зранку каву в кавомашині, прибирати з пилососом і дивитися телевізор.
Рахуємо споживання: кавомашині для роботи потрібно 1200-1500 Вт, пилососу близько 1000 Вт, а телевізору 100-200 Вт. Отже, вам потрібен пристрій з потужністю не менш як 1500 Вт, а в ідеалі 2500 Вт.
Навіть якщо у зарядної станції вказана пікова потужність 2500 Вт, це не означає, що ви можете користуватися технікою, якій потрібна така потужність, тривалий час.
Адже це лише пікове навантаження, реальна потужність моделі здебільшого у два рази менша.
Газові плити. Якщо ви живете у будинку, який не має централізованого газопостачання, а використовуються електричні плити, то постає питання, на чому приготувати або розігріти їжу. В нагоді стануть портативні плитки, які ще називають туристичні.
Ціни на них варіюються від 200 до 1,5 тис. гривень. Сама по собі плитка ж працювати не буде, тому треба подбати про запаси газу, які продаються у балончиках, ціна яких сягає близько ста гривень.
Важливо! Пам’ятайте про правила безпеки!
Генератори. Ціни на генератори також залежать від потужності. Зокрема, генератори потужністю від 1,1 до 4 кВт стартують від 8 тис. гривень до 50 тис. гривень. Однак, зазначимо, що ціна, знову ж таки, залежить від виробника. Наприклад, можна знайти генератор потужністю в 4 кВт за 60 тис. гривень, а можна і за 80 тис. гривень.
Вартість генераторів потужністю від 10 кВт вже стартують від 50 тис. гривень до 160 тис. гривень.
Зазначимо, що такі генератори працюють від палива - бензина або дизеля. Станом на 10 жовтня АЗС продають бензин А-95 у середньому за 63,3 гривень, А-92 - 56,8 гривень, а дизель - 55,8 гривень.
При виборі генератора, потрібно зрозуміти, яка потужність вам необхідна. Під час вибору палива зважайте на його доступність у вашому регіоні з урахуванням довгих відключень електрики.
Якщо ж особливої різниці немає, зауважте, що дизельні моделі зазвичай працюють трохи тихіше та загалом надійніші. Але вони дорожчі та можуть бути проблеми із запуском при низьких температурах: чим холодніше на вулиці - тим складніше буде запустити пристрій.