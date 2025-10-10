$41.400.09
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
12:07 • 5598 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53 • 17769 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 23629 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 15753 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 17455 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17593 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25532 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45269 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35783 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Внаслідок ударів рф по енергетичній інфраструктурі України 10 жовтня, деякі області зіткнулися з відключеннями світла. Дізнайтеся, які девайси допоможуть підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та скільки вони коштують.

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, армія рф завдала ударів по Україні, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключень світла у деяких областях України. УНН розповідає, які підготуватися до відключення світла, та скільки коштують необхідні девайси. 

Ситуація в енергетиці

Внаслідок ударів були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключень світла у деяких областях України. Зокрема, найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. 

Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях, запроваджені аварійні відключення. 

Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях

Девайси на випадок введення графіків відключення світла

Портативні зарядні пристрої. Ціни на PowerBank залежать від ємності вбудованого акумулятора. Чим більша ємність - тим вища ціна. Наприклад, PowerBank із ємністю акумулятора в 10 тис. мАг можна в середньому придбати від 900 до 1100 гривень. PowerBank із ємністю акумулятора в 20 тис. мАг вже буде коштувати від 1300 гривень до 1700 гривень. 

Більш потужні PowerBank з ємністю акумулятора в понад 50 тис. мАг вже стартують від 2 тис. гривень. 

Зазначимо, що вартість PowerBank також залежить і від виробника. 

На що звернути увагу при виборі PowerBank: в першу чергу, необхідно обрати, для чого ви його будете використовувати. 

Для телефонів підійдуть моделі з ємністю від 10 тис. мАг - цього достатньо для 2-3 повноцінних заряджань стандартного телефону з акумулятором на 4000–5000 мАг. Потужність заряджання має бути в межах 10–18 Вт - це дозволить швидко поповнити заряд навіть під час активного користування гаджетом. Такі повербанки зазвичай компактні, тому їх зручно брати із собою на роботу, навчання чи в подорож.

Планшети споживають більше енергії, ніж смартфони, тому потребують більш містких джерел живлення. Рекомендується обирати моделі з ємністю не менше ніж 20 тис. мАг. Це забезпечить 1–2 повні зарядки середнього планшета. Потужність у діапазоні 15–30 Вт дозволить не лише швидко заряджати планшет, але й використовувати пристрій під час заряджання без помітного зниження продуктивності. Такі повербанки - гарний варіант для активних користувачів, які часто працюють з великим екраном у дорозі.

Для ноутбуків варто вибирати моделі ємністю від 30 тис. мАг і потужністю 60-100 Вт. 

Зарядні станції. Як і у випадку з PowerBank, вартість зарядних станцій залежить від потужності. Наприклад, зарядна станція потужністю до 500 Вт·год обійдеться в середньому 10-12 тис. гривень. 

За зарядні станції потужність від 500 до 1000 Вт·год вже стартує від 15 тис. до 35 тис. в залежності від виробника. 

Деякі ціни на зарядні станції в понад 3000 Вт·год сягають понад 100 тис. гривень, хоча ще можна знайти в діапазоні від 80 тис. до 90 тис. гривень. 

Як стверджують Telegram-канали, ціни на деякі зарядні станції почали рости з ночі, і деякі з них зросли майже на 8 тис. гривень. 

Які зарядні станції та повербанки звільняються від ПДВ та мита - пояснення нових правил

Оцініть, що саме ви хочете живити від зарядної станції, та підрахуйте потужність, яка вам потрібна. Наприклад, під час відсутності світла ви хочете без проблем робити собі зранку каву в кавомашині, прибирати з пилососом і дивитися телевізор.

Рахуємо споживання: кавомашині для роботи потрібно 1200-1500 Вт, пилососу близько 1000 Вт, а телевізору 100-200 Вт. Отже, вам потрібен пристрій з потужністю не менш як 1500 Вт, а в ідеалі 2500 Вт.

Навіть якщо у зарядної станції вказана пікова потужність 2500 Вт, це не означає, що ви можете користуватися технікою, якій потрібна така потужність, тривалий час.

Адже це лише пікове навантаження, реальна потужність моделі здебільшого у два рази менша.

Газові плити. Якщо ви живете у будинку, який не має централізованого газопостачання, а використовуються електричні плити, то постає питання, на чому приготувати або розігріти їжу. В нагоді стануть портативні плитки, які ще називають туристичні. 

Ціни на них варіюються від 200 до 1,5 тис. гривень. Сама по собі плитка ж працювати не буде, тому треба подбати про запаси газу, які продаються у балончиках, ціна яких сягає близько ста гривень. 

Важливо! Пам’ятайте про правила безпеки!

У Запоріжжі закликають тимчасово обмежити споживання газу через пошкодження мереж

Генератори. Ціни на генератори також залежать від потужності. Зокрема, генератори потужністю від 1,1 до 4 кВт стартують від 8 тис. гривень до 50 тис. гривень. Однак, зазначимо, що ціна, знову ж таки, залежить від виробника. Наприклад, можна знайти генератор потужністю в 4 кВт за 60 тис. гривень, а можна і за 80 тис. гривень. 

Вартість генераторів потужністю від 10 кВт вже стартують від 50 тис. гривень до 160 тис. гривень. 

Зазначимо, що такі генератори працюють від палива - бензина або дизеля. Станом на 10 жовтня АЗС продають бензин А-95 у середньому за 63,3 гривень, А-92 - 56,8 гривень, а дизель - 55,8 гривень. 

При виборі генератора, потрібно зрозуміти, яка потужність вам необхідна. Під час вибору палива зважайте на його доступність у вашому регіоні з урахуванням довгих відключень електрики.

Якщо ж особливої різниці немає, зауважте, що дизельні моделі зазвичай працюють трохи тихіше та загалом надійніші. Але вони дорожчі та можуть бути проблеми із запуском при низьких температурах: чим холодніше на вулиці - тим складніше буде запустити пристрій.

Павло Башинський

