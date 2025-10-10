Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений

$41.400.09
48.140.04
ukenru
13:35 • 664 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
12:07 • 5364 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 17626 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 23497 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15697 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 17438 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17578 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25531 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45258 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42372 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 15620 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 17123 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 23302 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 14544 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 14642 просмотра
публикации
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 652 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 17616 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 23489 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 75744 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 81187 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Радослав Сикорский
Марк Рютте
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Харьковская область
Сумская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 7640 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 11316 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 14732 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 75752 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 32596 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МиГ-31

Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В результате ударов рф по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября некоторые области столкнулись с отключениями света. Узнайте, какие девайсы помогут подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и сколько они стоят.

Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений

В ночь на пятницу, 10 октября, армия рф нанесла удары по Украине, в результате чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям света в некоторых областях Украины. УНН рассказывает, как подготовиться к отключению света, и сколько стоят необходимые девайсы. 

Ситуация в энергетике

В результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям света в некоторых областях Украины. В частности, самой сложной является ситуация в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. 

Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях, введены аварийные отключения. 

Укрэнерго: атака рф повредила объекты энергетики в нескольких регионах, самая сложная ситуация - в Киеве и пяти областях10.10.25, 11:37 • 2236 просмотров

Девайсы на случай введения графиков отключения света

Портативные зарядные устройства. Цены на PowerBank зависят от емкости встроенного аккумулятора. Чем больше емкость - тем выше цена. Например, PowerBank с емкостью аккумулятора в 10 тыс. мАч можно в среднем приобрести от 900 до 1100 гривен. PowerBank с емкостью аккумулятора в 20 тыс. мАч уже будет стоить от 1300 гривен до 1700 гривен. 

Более мощные PowerBank с емкостью аккумулятора более 50 тыс. мАч уже стартуют от 2 тыс. гривен. 

Отметим, что стоимость PowerBank также зависит и от производителя. 

На что обратить внимание при выборе PowerBank: в первую очередь, необходимо выбрать, для чего вы его будете использовать. 

Для телефонов подойдут модели с емкостью от 10 тыс. мАч - этого достаточно для 2-3 полноценных зарядок стандартного телефона с аккумулятором на 4000–5000 мАч. Мощность зарядки должна быть в пределах 10–18 Вт - это позволит быстро пополнить заряд даже во время активного пользования гаджетом. Такие повербанки обычно компактны, поэтому их удобно брать с собой на работу, учебу или в путешествие.

Планшеты потребляют больше энергии, чем смартфоны, поэтому нуждаются в более емких источниках питания. Рекомендуется выбирать модели с емкостью не менее 20 тыс. мАч. Это обеспечит 1–2 полные зарядки среднего планшета. Мощность в диапазоне 15–30 Вт позволит не только быстро заряжать планшет, но и использовать устройство во время зарядки без заметного снижения производительности. Такие повербанки - хороший вариант для активных пользователей, которые часто работают с большим экраном в дороге.

Для ноутбуков стоит выбирать модели емкостью от 30 тыс. мАч и мощностью 60-100 Вт. 

Зарядные станции. Как и в случае с PowerBank, стоимость зарядных станций зависит от мощности. Например, зарядная станция мощностью до 500 Вт·ч обойдется в среднем 10-12 тыс. гривен. 

За зарядные станции мощностью от 500 до 1000 Вт·ч уже стартует от 15 тыс. до 35 тыс. в зависимости от производителя. 

Некоторые цены на зарядные станции более 3000 Вт·ч достигают более 100 тыс. гривен, хотя еще можно найти в диапазоне от 80 тыс. до 90 тыс. гривен. 

Как утверждают Telegram-каналы, цены на некоторые зарядные станции начали расти с ночи, и некоторые из них выросли почти на 8 тыс. гривен. 

Какие зарядные станции и повербанки освобождаются от НДС и пошлины - объяснение новых правил31.07.24, 17:09 • 107881 просмотр

Оцените, что именно вы хотите питать от зарядной станции, и подсчитайте мощность, которая вам нужна. Например, при отсутствии света вы хотите без проблем делать себе утром кофе в кофемашине, убирать с пылесосом и смотреть телевизор.

Считаем потребление: кофемашине для работы нужно 1200-1500 Вт, пылесосу около 1000 Вт, а телевизору 100-200 Вт. Следовательно, вам нужно устройство с мощностью не менее 1500 Вт, а в идеале 2500 Вт.

Даже если у зарядной станции указана пиковая мощность 2500 Вт, это не означает, что вы можете пользоваться техникой, которой нужна такая мощность, длительное время.

Ведь это лишь пиковая нагрузка, реальная мощность модели в большинстве случаев в два раза меньше.

Газовые плиты. Если вы живете в доме, который не имеет централизованного газоснабжения, а используются электрические плиты, то возникает вопрос, на чем приготовить или разогреть еду. Пригодятся портативные плитки, которые еще называют туристические. 

Цены на них варьируются от 200 до 1,5 тыс. гривен. Сама по себе плитка же работать не будет, поэтому надо позаботиться о запасах газа, которые продаются в баллончиках, цена которых достигает около ста гривен. 

Важно! Помните о правилах безопасности!

В Запорожье призывают временно ограничить потребление газа из-за повреждения сетей10.10.25, 06:58 • 2894 просмотра

Генераторы. Цены на генераторы также зависят от мощности. В частности, генераторы мощностью от 1,1 до 4 кВт стартуют от 8 тыс. гривен до 50 тыс. гривен. Однако, отметим, что цена, опять же, зависит от производителя. Например, можно найти генератор мощностью в 4 кВт за 60 тыс. гривен, а можно и за 80 тыс. гривен. 

Стоимость генераторов мощностью от 10 кВт уже стартуют от 50 тыс. гривен до 160 тыс. гривен. 

Отметим, что такие генераторы работают от топлива - бензина или дизеля. По состоянию на 10 октября АЗС продают бензин А-95 в среднем за 63,3 гривен, А-92 - 56,8 гривен, а дизель - 55,8 гривен. 

При выборе генератора, нужно понять, какая мощность вам необходима. При выборе топлива учитывайте его доступность в вашем регионе с учетом долгих отключений электричества.

Если же особой разницы нет, заметьте, что дизельные модели обычно работают немного тише и в целом надежнее. Но они дороже и могут быть проблемы с запуском при низких температурах: чем холоднее на улице - тем сложнее будет запустить устройство.

Павел Башинский

ОбществоТехнологиипубликации
Электроэнергия
Днепропетровская область
Запорожская область
Украина
Чернигов
Полтава
Сумы
Киев
Харьков