Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений

В ночь на пятницу, 10 октября, армия рф нанесла удары по Украине, в результате чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям света в некоторых областях Украины. УНН рассказывает, как подготовиться к отключению света, и сколько стоят необходимые девайсы.

Ситуация в энергетике

В результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям света в некоторых областях Украины. В частности, самой сложной является ситуация в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях, введены аварийные отключения.

Девайсы на случай введения графиков отключения света

Портативные зарядные устройства. Цены на PowerBank зависят от емкости встроенного аккумулятора. Чем больше емкость - тем выше цена. Например, PowerBank с емкостью аккумулятора в 10 тыс. мАч можно в среднем приобрести от 900 до 1100 гривен. PowerBank с емкостью аккумулятора в 20 тыс. мАч уже будет стоить от 1300 гривен до 1700 гривен.

Более мощные PowerBank с емкостью аккумулятора более 50 тыс. мАч уже стартуют от 2 тыс. гривен.

Отметим, что стоимость PowerBank также зависит и от производителя.

На что обратить внимание при выборе PowerBank: в первую очередь, необходимо выбрать, для чего вы его будете использовать.

Для телефонов подойдут модели с емкостью от 10 тыс. мАч - этого достаточно для 2-3 полноценных зарядок стандартного телефона с аккумулятором на 4000–5000 мАч. Мощность зарядки должна быть в пределах 10–18 Вт - это позволит быстро пополнить заряд даже во время активного пользования гаджетом. Такие повербанки обычно компактны, поэтому их удобно брать с собой на работу, учебу или в путешествие.

Планшеты потребляют больше энергии, чем смартфоны, поэтому нуждаются в более емких источниках питания. Рекомендуется выбирать модели с емкостью не менее 20 тыс. мАч. Это обеспечит 1–2 полные зарядки среднего планшета. Мощность в диапазоне 15–30 Вт позволит не только быстро заряжать планшет, но и использовать устройство во время зарядки без заметного снижения производительности. Такие повербанки - хороший вариант для активных пользователей, которые часто работают с большим экраном в дороге.

Для ноутбуков стоит выбирать модели емкостью от 30 тыс. мАч и мощностью 60-100 Вт.

Зарядные станции. Как и в случае с PowerBank, стоимость зарядных станций зависит от мощности. Например, зарядная станция мощностью до 500 Вт·ч обойдется в среднем 10-12 тыс. гривен.

За зарядные станции мощностью от 500 до 1000 Вт·ч уже стартует от 15 тыс. до 35 тыс. в зависимости от производителя.

Некоторые цены на зарядные станции более 3000 Вт·ч достигают более 100 тыс. гривен, хотя еще можно найти в диапазоне от 80 тыс. до 90 тыс. гривен.

Как утверждают Telegram-каналы, цены на некоторые зарядные станции начали расти с ночи, и некоторые из них выросли почти на 8 тыс. гривен.

Оцените, что именно вы хотите питать от зарядной станции, и подсчитайте мощность, которая вам нужна. Например, при отсутствии света вы хотите без проблем делать себе утром кофе в кофемашине, убирать с пылесосом и смотреть телевизор.

Считаем потребление: кофемашине для работы нужно 1200-1500 Вт, пылесосу около 1000 Вт, а телевизору 100-200 Вт. Следовательно, вам нужно устройство с мощностью не менее 1500 Вт, а в идеале 2500 Вт.

Даже если у зарядной станции указана пиковая мощность 2500 Вт, это не означает, что вы можете пользоваться техникой, которой нужна такая мощность, длительное время.

Ведь это лишь пиковая нагрузка, реальная мощность модели в большинстве случаев в два раза меньше.

Газовые плиты. Если вы живете в доме, который не имеет централизованного газоснабжения, а используются электрические плиты, то возникает вопрос, на чем приготовить или разогреть еду. Пригодятся портативные плитки, которые еще называют туристические.

Цены на них варьируются от 200 до 1,5 тыс. гривен. Сама по себе плитка же работать не будет, поэтому надо позаботиться о запасах газа, которые продаются в баллончиках, цена которых достигает около ста гривен.

Важно! Помните о правилах безопасности!

Генераторы. Цены на генераторы также зависят от мощности. В частности, генераторы мощностью от 1,1 до 4 кВт стартуют от 8 тыс. гривен до 50 тыс. гривен. Однако, отметим, что цена, опять же, зависит от производителя. Например, можно найти генератор мощностью в 4 кВт за 60 тыс. гривен, а можно и за 80 тыс. гривен.

Стоимость генераторов мощностью от 10 кВт уже стартуют от 50 тыс. гривен до 160 тыс. гривен.

Отметим, что такие генераторы работают от топлива - бензина или дизеля. По состоянию на 10 октября АЗС продают бензин А-95 в среднем за 63,3 гривен, А-92 - 56,8 гривен, а дизель - 55,8 гривен.

При выборе генератора, нужно понять, какая мощность вам необходима. При выборе топлива учитывайте его доступность в вашем регионе с учетом долгих отключений электричества.

Если же особой разницы нет, заметьте, что дизельные модели обычно работают немного тише и в целом надежнее. Но они дороже и могут быть проблемы с запуском при низких температурах: чем холоднее на улице - тем сложнее будет запустить устройство.