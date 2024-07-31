Киев • УНН
Гостаможслужба разъяснила, какие установки хранения энергии освобождаются от налогообложения при ввозе в Украину.
Какие установки хранения энергии освобождаются от налогообложения при ввозе в Украину по новому законодательству, объяснили в Государственной таможенной службе, пишет УНН.
Детали
«Товары, которые классифицируются по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД, освобождаются от обложения ввозной пошлиной и НДС (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч)», - сообщили в Гостаможслужбе.
При этом, как отметили таможенники, не подпадают под льготный ввоз в соответствии с законодательством:
Например, как указали в Гостаможслужбе, портативная зарядная станция мощностью 200 ВТ/емкость 151 Вт/ч (40800 мАч) и повербанк мощностью 100 Вт и емкостью 40000мАч не подпадают под действие новых законов. В то же время, портативная зарядная станция мощностью 300 Вт, емкостью 256 Вт/ч подпадает под действие законов.
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