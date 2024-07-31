Какие установки хранения энергии освобождаются от налогообложения при ввозе в Украину по новому законодательству, объяснили в Государственной таможенной службе, пишет УНН.

Детали

«Товары, которые классифицируются по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД, освобождаются от обложения ввозной пошлиной и НДС (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч)», - сообщили в Гостаможслужбе.

При этом, как отметили таможенники, не подпадают под льготный ввоз в соответствии с законодательством:

Портативные зарядные устройства мощностью менее 300 Вт. То есть, зарядные устройства мощностью, например, 128 Вт, 200 Вт и тому подобные будут облагаться налогом по общим правилам. Повербанки мощностью менее 300 Вт. Соответственно, если устройство рассчитано больше, чем на 300 Вт, оно подпадает под действие новых законов и таможенные платежи не подлежат уплате. Литий-ионные ячейки, которые имеют емкость менее 200 А/ч. Зато аккумуляторы, состоящие из одной или более последовательно соединенных электрохимических ячеек, которые часто называются «аккумуляторными батареями», емкостью более 200 А/ч, подпадают под действие новых законов и не подлежат налогообложению.

Например, как указали в Гостаможслужбе, портативная зарядная станция мощностью 200 ВТ/емкость 151 Вт/ч (40800 мАч) и повербанк мощностью 100 Вт и емкостью 40000мАч не подпадают под действие новых законов. В то же время, портативная зарядная станция мощностью 300 Вт, емкостью 256 Вт/ч подпадает под действие законов.

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