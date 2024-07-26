Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые предусматривают отмену налога и пошлины на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования, а также для оборудования для энергетики. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточки законопроектов №11258 и №11259.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины - указано в карточках законопроектов.

Этот закон вступит в силу завтра, однако Кабинет министров еще должен будет в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для его реализации. Уже после этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлины и НДС

Дополнение

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, с правками, предусматривающими освобождение от пошлины и НДС на импорт оборудования для энергетики.