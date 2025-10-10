$41.400.09
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
12:07 • 5398 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53 • 17641 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 23512 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 15701 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 17439 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17579 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25531 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45259 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35779 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марк Рютте
Андрій Садовий
Україна
Дніпропетровська область
Харківська область
Сумська область
Полтавська область
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго

Київ • УНН

Відновлювальні роботи тривають у постраждалих регіонах після ракетно-дронової атаки на енергетичні об'єкти. Споживачі Черкаської області повністю заживлені, а на Харківщині зменшено обсяг аварійних відключень.

Ситуацію з аварійними відключеннями на 14:30 вдалося покращити: їх обсяг зменшено у Харківській області, а у Черкаській області споживачів повністю заживили, одначе аварійні відключення досі тривають у Києві та семи областях, а на Чернігівщині - графіки, повідомили у Міненерго, пише УНН.

У кожному постраждалому регіоні продовжуються відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти. Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам - енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області - повністю заживлені

- повідомили у Міненерго.

Водночас, як вказано, вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у місті Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Після атаки рф 4 тис. будинків у Києві досі без води, на Кіровоградщині почнуть повертати водопостачання з 18:00 - віцепрем'єр10.10.25, 14:53 • 976 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Київ