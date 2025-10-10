Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
Київ • УНН
Відновлювальні роботи тривають у постраждалих регіонах після ракетно-дронової атаки на енергетичні об'єкти. Споживачі Черкаської області повністю заживлені, а на Харківщині зменшено обсяг аварійних відключень.
Ситуацію з аварійними відключеннями на 14:30 вдалося покращити: їх обсяг зменшено у Харківській області, а у Черкаській області споживачів повністю заживили, одначе аварійні відключення досі тривають у Києві та семи областях, а на Чернігівщині - графіки, повідомили у Міненерго, пише УНН.
У кожному постраждалому регіоні продовжуються відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти. Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам - енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області - повністю заживлені
Водночас, як вказано, вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у місті Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.
