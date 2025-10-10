Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
Киев • УНН
Восстановительные работы продолжаются в пострадавших регионах после ракетно-дроновой атаки на энергетические объекты. Потребители Черкасской области полностью запитаны, а на Харьковщине уменьшен объем аварийных отключений.
Ситуацию с аварийными отключениями на 14:30 удалось улучшить: их объем уменьшен в Харьковской области, а в Черкасской области потребителей полностью запитали, однако аварийные отключения до сих пор продолжаются в Киеве и семи областях, а на Черниговщине - графики, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
В каждом пострадавшем регионе продолжаются восстановительные работы после масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетические объекты. Благодаря уже выполненным восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей на Харьковщине. Потребители Черкасской области полностью запитаны
В то же время, как указано, вынужденные аварийные отключения сейчас применяются в городе Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.
